Besten Schützen in den Reihen

Die SGi Berolzheim I führt nach zwei Begegnungen die Wertung in der Kreisklasse Luftpistole im Schützenkreis Buchen souverän an und hatte mit Michael Häffner, er schoss 357 beziehungsweise 361 Ringe, jeweils den besten Einzelschützen in ihren Reihen.

1. Wettkampf: SGi Berolzheim I – SV Schweinberg I 1057:0, SG Adelsheim II (ohne Gegner) 966. Einzel: Michael Häffner, SGi Berolzheim 357, David Ostertag, SGi Berolzheim 351, Lena Zeitler, SGi Berolzheim 349, Armin Schweizer, SG Adelsheim 343.

2. Wettkampf: SV Schweinberg I – SG Adelsheim II 999:966, SGi Berolzheim I (ohne Gegner) 1067. Einzel: Michael Häffner, SGi Berolzheim 361, Lena Zeitler, SGi Berolzheim 354, David Ostertag, SGi Berolzheim 352, Benedikt Beuchert, SV Schweinberg 340.

Tabelle: 1. SGi Berolzheim I 2124, 2. SG Adelsheim II 1892, 3. SV Schweinberg 999. bie

