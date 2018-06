Beuschlein in „die Erste“

Anzeige

Den fünf Abgängen stehen bisher drei interne Neuzugänge gegenüber. Jana Beuschlein, Annika Eberhardt und Johanna Kaiser rücken aus dem eigenen Zweitligateam in den Bundesligakader. „Es freut uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr unser Konzept weiterverfolgen und auf Spielerinnen aus den eigenen Reihen setzen können“, so Ralf Zwanziger, Leiter des Mädchen- und Frauenfußballförderzentrums der TSG. „Die drei gehörten in den vergangenen Spielzeiten zu den wichtigen Stützen im Zweitligateam, trainierten regelmäßig mit dem Bundesligakader und werden deshalb sicher schnell integriert sein.“ Eberhardt und Beuschlein überzeugten in der Vergangenheit als treffsicheres Sturmduo, Kaiser soll die Defensive verstärken.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.06.2018