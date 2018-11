Bewerbung ist möglich

Vereinsvertreterinnen und -vertreter können sich bis Freitag, 30. No-vember, für die Teilnahme am Amateurfußballkongress vom 22. bis 24. Februar in Kassel bewerben. Der Deutsche Fußball-Bund veranstaltet zum dritten Mal einen Amateurfußballkongress. Vertreter aller Ebenen des Fußballs tauschen sich über die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Amateurfußballs aus. Am Ende des Kongresses stehen konkrete Handlungsempfehlungen der Basis für die Basis.

Der Badische Fußballverband nimmt am Kongress mit insgesamt zwölf Vertretern teil, bestehend aus Präsidiums- und Vorstandsmitgliedern, Kreismitarbeitern sowie insgesamt vier Ver-einsdelegierten. Drei Vereinsvertreter wurden bereits über Vereinsdialoge und Vorstandstreffs gefunden. Sie repräsentieren die drei Regionen im BFV.

Die Basis stimmt ab

Für den letzten Platz können sich Vereinsvertreterinnen und -vertreter bewerben, egal ob Spieler/in, Trainer/in, Funktionär/in. 18 Jahre muss man dazu alt sein. Einsendeschluss ist Freitag, 30. November. Kosten entstehen für die Teilnahme am Kongress nicht. Die bereits nominierten Vereinsdelegierten wählen gemeinsam mit dem BFV die engagiertesten fünf Bewerber aus und stellen sie auf der BFV-facebook-Seite zur Wahl. Dann stimmt wiederum die Basis ab, wer als vierte Person die badischen Vereine beim Amateurfußballkongress vertritt.

Aus dem letzten Amateurfußballkongress 2012 ist unter anderem der sogenannte DFB-Masterplan entstanden, der in allen Landesverbänden in Deutschland verbindlich umgesetzt wird. Darin enthalten sind unter anderem das DFB-Junior-Coach-Projekt, die Ausweitung kos-tenloser Qualifizierungsmaßnahmen wie das DFB-Mobil und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen durch Online-Anwendungen im DFBnet. BFV-Präsident Ronny Zimmermann: „Der Amateurfußball und seine Vereine sind unheimlich facettenreicht, daher ist es wichtig, eine möglichst breite Basis einzubeziehen, um die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.“ aka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018