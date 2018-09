BFV-Schulung für Kassenwarte

Der Badische Fußballverband veranstaltet für alle Finanzverantwortlichen aus den Fußballvereinen ein Seminar in der Sportschule Schöneck. Es findet vom 19. bis zum 21. Oktober statt. Interessierte erhalten Informationen, praktische Tipps und Austausch zu aktuellen und wichtigen Themen im Verein.

Wie in jedem Jahr findet das Seminar zusammen mit Vereinsvorsitzenden und Jugendleitern statt. Unter dem Leitthema „Wie mache ich meinen Verein attraktiver?“ stehen gemeinsame und spezifische Inhalte auf dem Seminarplan. Nach einer Einführung zum Thema Marketing und Sponsoring vertiefen die Finanzverantwortlichen das Thema aus steuerrechtlicher Sicht. Am Sonntag lernen alle gemeinsam in einem Rhetorik-Training, den Verein bei unterschiedlichen Anlässen optimal zu präsentieren.

Weitere aktuelle Themen im Seminar sind Datenschutz, Zuschüsse, „DFBnet Finanz“ und Sportversicherung. Bereits zum zweiten Mal stehen BFV-Präsident Ronny Zimmermann sowie Torsten Dollinger, Vizepräsident Finanzen, den Seminarteilnehmern am Samstagabend beim „Kamingespräch“ Rede und Antwort.

In den Seminarkosten von 40 Euro sind zwei Übernachtungen und die Verpflegung in der Sportschule Schöneck sowie alle Seminarunterlagen enthalten.

Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet (https://bit.ly/2OilIh5). Bei Fragen steht Andrea Hildbrand (andre-a.hildbrand@badfv.de oder Telefon 07 21 / 4 09 04 21) zur Verfügung. bfv

