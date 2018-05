Bittere Niederlage in den Schlussminuten

Anzeige

Es ist wie verhext: Nach der guten Vorrunde in der Frauenfußball-Bundesliga strauchelt die TSG Hoffenheim weiter durch die Rückrunde. Am 20. Spieltag kassierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann beim MSV Duisburg eine 0:2-Niederlage. In einer über weite Strecken ausgeglichenen und kampfbetonten Partie trafen die „Zebras“ in der Schlussphase (85., 90.+2) zum Sieg.

Statt auf ein 4-2-3-1 setzte Trainer Jürgen Ehrmann auf ein 4-3-3, bei dem Isabella Hartig, Lena Lattwein und Maximiliane Rall das Mittelfeld beackerten. In der Offensive feierte Lina Bürger ihren ersten Startelfeinsatz nach langer Verletzungspause, den Angriff komplettierten Fabienne Dongus und Tabea Waßmuth. Auf der Bank boten sich mit Stephanie Breitner, Anne Fühner und Ricarda Schaber lediglich drei Wechseloptionen. Der Plan beim abstiegsbedrohten MSV: mutiges Angriffspressing.

Im PCC-Stadion setzte auch Duisburg auf frühes Anlaufen der gegnerischen Defensivreihe, viele Zweikämpfe prägten die Anfangsphase. Da sich sowohl bei den Gastgeberinnen als auch bei der TSG immer wieder Fehlpässe ins Angriffsspiel schlichen, ergaben sich zunächst keine nennenswerten Offensivaktionen. Erst nach 20 Minuten kamen beide Teams zu ersten Torabschlüssen, die Partie blieb aber kampfbetont und zerfahren.