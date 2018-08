Bittere Niederlage per Elfmeterschuss

Michelfeld – Niedernhall/W. 1:3

Tore: 0:1 (61.) Kim Foss (Foulelfmeter), 0:2 (85.) Marco Hornung, 1:2 (89.) Nico Maas, 1:3 (90.) Marius Schmitt. – Besondere Vorkommnisse: 61. Minute Foulelfmeter für Niedernhall/Weißbach.

Bereits am Freitag spielten der TSV Michelfeld gegen die SGM Niedernhall/Weißbach. Dabei sahen die Zuschauer über 90 Minuten ein ruppiges Kampfspiel ohne spielerische Finessen.

Die Gäste hatten die erste Aktion, verzogen aber in der fünften Minute knapp. Auch Michelfeld machte es nicht besser, Hille verzog in der 15. Minute ebenfalls knapp. Zwar war das Tempo über weite Strecken hoch, aber auf beiden Seiten gab es viele Abspielfehler und Stückwerk. Nachdem Hille in der 61. Minute im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Kim Foss den fälligen Elfmeter sicher zum 0:1. Die Heimmannschaft rannte zwar an, aber außer einer Chance durch Luka Gebert, die der Gästetorhüter gut abwehrte, kam nichts dabei heraus. Auch, dass Michelfeld ab der 65. Minute mit drei Stürmern agierte, konnte Niedernhall nicht ins Wanken bringen.

Nach einem Abwehrfehler schaltete Marco Hornung in der 85. Minute blitzschnell und erzielte das 0:2. Nachdem Michelfeld in der 89. Minute durch Nico Maas auf 1:2 verkürzen konnte, schauten viele auf die Uhr . Die Hoffnung auf einen Punkt nahmen die Gäste der Heimmannschaft jedoch im direkten Gegenzug. Marius Schmitt erhöhte auf 1:3. Die Gäste entführten die drei Punkte nicht unverdient: sie waren einfach kaltschnäuziger.

Bühlerzell – Altenmünster 6:0 Tore: 1:0 Tobias Häußler (9.), 2:0 Uwe Schuch (33.), 3:0 Johannes Nübel (35.), 4:0 Mike Dörr (49.), 5:0 Mike Dörr (63.), 6:0 Andreas Stein (73.).

Zum vierten Mal in Serie konnte Bühlerzell mit einem Sieg in die neue Runde starten. Im letzten Spiel von Mike Dörr gelang den Sportfreunden ein im Vorfeld nicht zu erwartender klarer Sieg. Bühlerzells bester Torjäger aller Zeiten wurde vor der Partie für 700 Spiele geehrt. Das Spiel danach, Geschichten die der Fußball schreibt. Zum Abschluss seiner bemerkenswerten Laufbahn gelangen dem Torjäger zwei weitere Tore und er hatte auch noch zwei Torvorlagen zu verzeichnen.

Tobias Häußler brachte Bühlerzell bereits in der 9. Minute per Direktabnahme nach einem Eckball mit 1:0 in Front, Nach rund einer Viertelstunde war der VfR aber im Spiel. Meist über die linke Seite mit einem in der ersten Hälfte starken Patrick Lettenmaier. In der 27. Minute scheiterte Patrick Lettenmaier mit seinem flach getretenen Freistoß an Markus Weiss im Bühlerzeller Tor. Der Mittelteil der ersten Halbzeit gehörte Altenmünster. Die Gäste waren dran am Ausgleich. Stattdessen gab es in der 33. Minute das 2:0. Nach einem Konter und der Hereingabe von Mike Dörr von der linken Seite machte Uwe Schuch aus kurzer Entfernung zum 2:0. Zwei Minuten später erhöhte Johannes Nübel, ebenfalls per Direktabnahme zum 3:0 Halbzeitstand. Vier Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Mike Dörr nach der Vorarbeit von Matthias Gronbach an der linken Seite auf 4:0. Wenig später traf Altenmünsters Jan Rötlich nur den Pfosten. Andreas Stein traf in der 63. Minute auf Bühlerzeller Seite nach einem sehenswerten Alleingang nur den Pfosten. Im Anschluss daran sollte Mike Dörr sein zweiter, damit sein letzter und letztendlich 326. Treffer in der Bezirksliga für Bühlerzell gelingen. Den Schlusspunkt setzte Andreas Stein in der 73. Minute mit dem 6:0, Passgeber Mike Dörr.

Sindringen/E. – Obersontheim 5 : 0 Tore: 1:0 Fabio Roth (19.) 2:0 Fabio Roth (28.) 3:0 Oleg Romenski (30.) 4:0 Robin Winkler (37.) 5:0 Justus Marmein (73.)

Bereits am ersten Spieltage trafen in Sindringen zwei der hochgewetteten Teams der Bezirksliga Hohenlohe aufeinander. Nach kurzer Abtastphase, bei der der Respekt der beiden Kontrahenten durchaus zu spüren war, gab es den ersten Aufreger im Strafraum der Kochertäler als Obersontheim vergeblich einen Strafstoß forderte. In der Folge war der Ärger über den nicht gegebenen Strafstoß weiter zu spüren und so handelte sich Pablo Wild wegen Reklamieren eine völlig unnötige Gelbe Karte ein. Dies sollte sich nur wenig später rächen, als er Fabio Roth bei einer Attacke von den Beinen holte und so bereits nach achtzehn Minuten das Spielfeld verlassen musste. Der folgende Freistoß von Valentin Gronbach an der Strafraumgrenze landete zwar zunächst in der Mauer, doch im nachsetzen zirkelte Robin Winkler den Abpraller in die Schnittstelle der Verteidigung und so konnte Fabio Roth das Leder am herausstürzenden Keeper Eugen Frescher zum 1:0 ins Tor setzen. Dieses Tor spielte den Gastgeber nun perfekt in die Karten, da Oso nun die Abwehr etwas lockerte und so den Stürmern mehr Räume bot. Ein Angriff von Robin Winkler über den rechten Flügel landete bei Fabio Roth, der seinen Gegenspieler im Strafraum mit einer perfekten Finte aussteigen lies und zum 2:0 einnetzte. Nur zwei Minuten später ein schneller Angriff über den linken Flügel und so konnte sich der aufgerückte Oleg Romenski in die Torschützenliste eintragen. Nun spielten die Gastgeber wie aus einem Guss und ließen die Gäste immer wieder ins Leere laufen, vergasen dabei jedoch auch selbst nicht weiterhin in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Ein traumhaftes Zuspiel, von Valentin Gronbach, über die Abwehrreihe hinweg nahm Robin Winkler perfekt ab und sorgte so für den deutlichen 4:0 Halbzeitstand.

Zwar gab sich Obersontheim auch im zweiten Spielabschnitt nicht auf, hatte aber in Unterzahl gegen das geduldige Spiel der Kochertäler keine geeigneten Mittel parat. Die Einheimischen ließen Ball und Gegner laufen und warteten geduldig auf Ihre eigenen Möglichkeiten, ohne dabei aber die Defensive zu vernachlässigen. So sorgte schließlich ein Konter über Christian Baier für das 5:0 als er dem mitgelaufenen Justus Marmein das Leder perfekt auflegte. Mit dem Schlusspfiff wurde dann praktisch noch das sechste Tor abgepfiffen, als Christian Baier ungehindert auf das Tor zusteuerte den Angriff jedoch nicht abschließen konnte. Trotzdem war das letztlich ein nahezu perfekter Tag, denn vor der Partie konnte man nicht im Entferntesten von so einem Kantersieg ausgehen, obwohl in den Partien der beiden Teams eigentlich immer viele Treffer garantiert sind.

Markelsheim/E. – Mulfingen 0:1

Tore: 0:1 (90. Min.) Bernhard Diemer. – Zuschauer: 150.

Eine bittere Niederlage musste die Heimelf gegen Mulfingen im ersten Saisonspiel hinnehmen. In der ersten Halbzeit teilten sich die beiden Mannschaften die Spielanteile untereinander auf, wobei Markelsheim/Elpersheim eine klare Gelegenheit durch Balles nicht nutzen konnte. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, beide Mannschaften boten den Zuschauern bei perfekten Bedingungen guten Fußball. Erneut war es Balles, der dieses Mal frei vor dem Gästetor auftauchte, den Ball jedoch zu genau im Kreuzeck unterbringen wollte. In der Schlussphase wurde Gästespieler Wolf im Strafraum zu Fall gebracht. Die Chance durch den Elfmeter in Führung zu gehen ließ sich Diemer dann nicht entgehen. Mit Glück und Geschick gelang es dem Gast, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Hessental – Ilshofen II 2:2 Tore: 0:1 (11.) Jan Götzelmann, 1:1 (49.) Marian Föll, 2:1 (50.) Darius Hajian, 2:2 (77.) Florian Maas; Zuschauer: 80.

Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfing der TSV Hessental mit einer neuformierten, jungen Mannschaft die talentierte 2. Mannschaft des TSV Ilshofen. In den ersten Minuten war es ein offener Schlagabtausch. Ilshofen ging in der 11. Spielminute durch Jan Götzelmann in Führung. Hessental steckte den Rückstand gut weg und konnte sich drei Torchanen durch Frey, Solonez und Otto erarbeiten, dennoch ging es mit 0:1 in die Kabinen. Nach der Halbzeitpause gab es einen Doppelschlag für den TSV Hessental. In der 49. Spielminute konnte Marian Föll eine tolle Kombination über Yannic Frey und Muhammed Saho erfolgreich abschließen, zwei Minuten später viel das 2:1 durch Darius Hajian. Torvorlage: Yannic Frey. Anschließend gab es Chancen auf beiden Seiten und Hessental hätte 3:1 in Führung gehen können. In der 77. fiel dann der sehenswerte Ausgleichtreffer. Nach einem fragwürdigen Foul, erzielte Florian Maas per Freistoß das 2:2. Unter dem Strich war es ein leistungsgerechtes Unentschieden, da Uwe Kopp in der Nachspielzeit durch einen tollen Reflex den Punkt für Hessental festhielt.

Dünsbach – Neuenstein 0:3

Mainhardt – Braunsbach 1:0

Untermünkheim – Wachbach 0:3

Von den Partien gingen uns trotz Nachfragen keine Spielberichte zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.08.2018