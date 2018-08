Bödigheim ballert sich nach 9:0 in die Favoritenrolle

Eubigh. – Buch/B./E./G./A. II 6:1

Der heimische FC nahm von Beginn an das Heft in die Hand und dominierte die Partie. Durch Treffer von S. Zimprich (dreimal), P. Jost (einmal) und Ö. Celebi (zweimal) wurde das Ergebnis in die Höhe geschraubt. Den Gästen gelang kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer.

Hainstadt/H. II – Walldürn II 0:1

Die Gastgeber mussten ersatz- und verletzungsgeschwächt gegen die favorisierte Mannschaft aus Walldürn antreten. In der 17. Minute gingen die Gäste nach einem individuellen Fehler glücklich in Führung. Es folgten bis zur Pause Chancen auf beiden Seiten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte die SpG einen groben Abwehrfehler nicht zum Ausgleich. Um noch eine Niederlage zu verhindern, warf die SpG alles nach vorn, jedoch ohne Torerfolg.

Großeicholzh. II – Höpfing. III 1:0

Die Fans sahen ein engagiertes Spiel auf beiden Seiten. Grosseicholzheim ging früh durch Imhof in Führung, was letztendlich auch einen verdienten Dreier einbrachte. Glück hatte man lediglich kurz vor Schluss als Schmitt auf der Torlinie rettete.

Bödigheim – Sennf/R. III/L. II 9:0

Die Heimmannschaft ging schon früh durch D. Mackert mit 1:0 in Führung und erhöhte durch A. Bechler zum 2:0. Die Chancenverwertung beim Gastgeber ließ zu wünschen übrig.

Doch nach der Pause verbesserte sich diese, so dass der FC durch D. Mackert (3), D. Böhrer (2) und K. Betschel (2) verdient zum 9:0-Endstand erhöhte.

FC Donebach II – TSV Buchen II 0:4

Der FC Donebach II musste im ersten Rundenspiel eine deutliche 0:4- Niederlage gegen den TSV Buchen II hinnehmen.

Dornberg – Ballenberg II /O. III 3:4

Der TSV Dornberg musste sich mit einem 3:4 gegen den Gast aus Ballenberg denkbar knapp geschlagen geben.

