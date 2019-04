Bödigheim schüttelt FC Eubigheim ab

Buch/B-E/G/A. II – Höpfing. III 5:1

Nur 24 Stunden nach dem 2:0-Sieg gegen Merchingen holte die SG erneut drei Punkte. Das Ergebnis täuscht etwas, denn nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste, macht Buch/B.-E/G/A. II erst in den letzten 30 Minuten den hohen Sieg perfekt. Die Torschützen waren: Hetzler (2), Ullrich, Patzer und Rappold für die Heimelf, Weiß für die Gäste.

TSV Buchen II – E. Walldürn II 2:0

Bis zur 35. Minute sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit einem leichten Chancenplus für die Einheimischen. Dann erzielte Torjäger Felch per Kopf nach einem Freistoß von Chlaus das 1:0. Nach Wiederbeginn wurde der TSV stärker, Großkinsky traf zunächst nur den Pfosten, und auch weitere hochkarätige Chancen ließ der TSV liegen. Es dauerte bis zur 75. Minute, ehe erneut Felch eine starke Großkinsky-Vorarbeit zum Endstand von 2:0 nutzte. Keine Probleme hatte der Unparteiische mit der fairen Partie.

FC Eubigheim – FC Bödigheim, 0:3 Die Gäste kamen besser in die Partie und schafften es, vor der Pause eine 2:0-Führung herzustellen. Nach der Pause kam Eubigheim besser in die Partie, brachte aber den Ball nicht im Gästegehäuse unter. Dem FC Bödigheim gelang hingegen noch der Treffer zum 3:0.

Donebach II – Großeicholzh. II 1:2

Zur Halbzeit führten die Gäste durch Dutt mit 1:0; Maurer baute diese in der 87. Minute auf 2:0. Ex-Keeper Jan Fertig fertig gelang in der Schlussminute zwar noch der Anschlusstreffer, aber zu mehr reichte es nicht mehr.

Merchingen/Hainstadt/H. II 1:1

Das Spiel war ausgeglichen, und das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. In der 56. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, der Ausgleich gelang dem TSV in der 87. Fast wäre Merchingen sogar noch der Siegtreffer geglückt, doch die Riesenchance in der Schlussminute wurde vergeben. Das Ergebnis war leistungsgerecht. Der Schiedsrichter leitete gut.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019