Bödigheimer Vormarsch

Bödigheim - Höpfingen III 2:1

Bödigheim war die stärke Mannschaft und gewann verdient. Allerdings war Höpfingen durch Konter immer gefährlich. In der 13. Minute ging Beuchert alleine auf den Gästetorhüter zu, verfehlte aber knapp das Tor. In der 23. Minute war es soweit. Lorenz erzielte das hochverdiente 1:0 für Bödigheim. Höpfingen kam mit seiner ersten Torchance überraschend in der 40.

...