Böhm: „Wir glauben fest an unsere Chance, die Klasse zu halten“

Anzeige

Nach dem wichtigen 2:0-Heimerfolg gegen die Spvgg. Durlach-Aue, wächst bei der Spvgg. Neckarelz der Glaube an den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Zuletzt zeigte die Formkurve bei den Rot-Schwarzen deutlich nach oben. Folgerichtig gibt sich Spvgg.-Akteur Lukas Böhm kämpferisch: „Wir glauben fest an unsere Chance, die Klasse zu halten. Auch weil wir die Qualität dazu haben. Deshalb müssen wir einfach weiter Gas geben.“

Dementsprechend soll der Aufwärtstrend am morgigen Samstag um 15 Uhr beim Auswärtsspiel in Heidelberg fortgesetzt werden. Allerdings wartet dort mit der SG Kirchheim ein schwer einzuschätzender Gegner: Nach zuletzt vier Siegen in Folge, musste sich die SG am vergangenen Spieltag in Friedrichstal glatt mit 0:4 geschlagen geben. Die SG ist mit der Bilanz von 5-5-2 zudem sehr heimstark. pati