Borussen-Schule in Blaufelden

Bereits seit drei Jahren hat der TSV Blaufelden eine Kooperation mit Borussia Mönchengladbach. Für das sehr beliebte Fußball-Camp des Bundesligavereines mit den lizensierten Trainern des Nachwuchsleistungszentrum von Donnerstag, 5. September, bis Samstag, 7. September, (letzte Woche in den Sommerferien) gibt es nur noch zehn freie Plätze in Blaufelden zu vergeben. Also melden Sie ihr Kind schnell noch unter www.borussia-ticketing.de an.

Alle fußballbegeisterten Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren dürfen sich bei dieser Fußballschule auf drei erlebnisreiche Tage mit viel Spaß freuen. Die Schule bietet sechs Trainingseinheiten, Trikot-Set von Puma, Trinkflasche, Ball, Mittags- und Getränkeverpflegung sowie ein spannendes und unterhaltsames Rahmenprogramm rund um den Fußballsport. tsv

