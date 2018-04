Bringt Harthausen erste Flecken auf die Edelfinger Heimbilanz?

Anzeige

SV Edelfingen – SV Harthausen (Vorrunde 1:0): Zehn Spiele, zehn Siege: Der SV Edelfingen hat eine völlig makellose Heimbilanz und möchte seine „weiße Weste“ vor eigenem Publikum auch im Spitzenspiel gegen Harthausen behalten. Der Tabellenvierte, der das Hinspiel nach einem Treffer von Top-Torjäger Sandro Wolfart knapp mit 0:1 verlor, steht unter Zugzwang: Bei fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten Hohebach sind für den SVH, der ein Spiel mehr als seine Konkurrenten absolviert hat, die Chancen ohnehin nur noch sehr gering. Im Falle einer Niederlage droht also der vorzeitige K.o. im Kampf um Relegationsplatz zwei. In den letzten drei Derbys an der Tauber gab es für die Gäste nichts zu erben.

SV Wachbach II – FC Billingsbach (Vorrunde 0:1): Zur Halbzeit noch aussichtreichster Anwärter auf die Relegation, hat der FC Billingsbach nach der Winterpause gewaltig nachgelassen. Man kann darüber streiten, ob die 0:5-Heimniederlage gegen Laudenbach oder die jüngste 2:3-Pleite beim Kellerkind in Tauberrettersheim der Tiefpunkt war – der deutliche Abwärtstrend spiegelt sich in beiden Resultaten wider. Neun Punkte beträgt der Abstand des A3-Absteigers zu Platz zwei. Das ist bei nur noch acht Spielen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu viel. Fünf Zähler mehr als sein Gast hat der Tabellendritte SV Wachbach II auf dem Konto. Die Tremmel-Truppe ist damit noch voll im Rennen und möchte dies mit einem Heimsieg auch weiter bleiben.

TSV Hohebach – SGM Markelsheim/Elpersheim II (Vorrunde 9:2): Trotz einer 0:4-Heimniederlage gegen den übermächtigen SV Edelfingen zog sich die SGM Markelsheim/Elpersheim II am vergangenen Sonntag gut aus der Affäre – weit besser als bei der 2:9-Abfuhr im September gegen den TSV Hohebach. Nun hofft das Schlusslicht im Rückspiel gegen den aussichtsreichsten Relegationsanwärter auf ein achtbares Ergebnis. Die Platzherren ließen zuletzt im Jagsttalduell bei der SGM Westernhausen/Krautheim II nichts anbrennen und revanchierten sich mit 5:2 für die überraschende 1:3-Niederlage im Hinspiel.

TSV Blaufelden – TSV Schrozberg (Vorrunde 3:1): Im Crailsheimer Altkreisderby möchte sich der Tabellensiebte TSV Schrozberg bei seinem Nachbarn in Blaufelden natürlich unbedingt für die Hinspielniederlage auf eigenem Platz revanchieren. Dazu muss der Gast allerdings alle Register ziehen, denn der TSV Blaufelden spielt seine mit Abstand beste Saison seit seiner Eingruppierung in die B4 vor fünf Jahren und weist wie die Schrozberger eine ausgeglichene Gesamtbilanz auf.

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SV Rengershausen (Vorrunde 1:1): Auch das Mergentheimer Altkreisduell in Schäftersheim erscheint als eine offene Angelegenheit. Nach dem Remis im Hinspiel erhofft sich der Tabellenzehnte auch auf eigenem Platz einen zählbaren Erfolg gegen den SV Rengershausen, der schon ein halbes Dutzend Punkteteilungen aufzuweisen hat und sich mit dem FC Billingsbach um den Titel des „Remiskönigs“ streitet. Die Gäste sind auswärts genauso unberechenbar wie vor eigenem Publikum und haben nur drei ihrer bislang neun Auswärtsspiele verloren.

SV Mulfingen II – TSV Laudenbach (Vorrunde 0:1): Einen deutlichen Abwärtstrend hat der SV Mulfingen II zu verzeichnen, denn aus sechs Rückrundenspielen wurden lediglich drei Punkte gerettet. Das war beim 5:3 im Heimspiel gegen die SGM Taubertal/Röttingen vor vier Wochen. In den bislang neun Begegnungen mit dem TSV Laudenbach seit 2013 gab es für die Jagsttäler noch gar nichts zu erben.

SGM Creglingen II/Bieberehren – SGM Westernhausen/Krautheim II (Vorrunde 4:1): In der Heimtabelle ist die SGM Creglingen II/Bieberehren mit nur acht Punkten aus zehn Begegnungen nur Drittletzter. Noch schlechter ist die Auswärtsbilanz des Tabellenvorletzten, der zwar den 3:1-Coup in Hohebach landete, aber in seinen anderen zehn Gastspielen völlig leer ausging. Der Tabellenelfte hat in bislang sieben Begegnungen nach der Winterpause lediglich einen Dreier gegen die am Sonntag spielfreie SGM Taubertal/Röttingen II und zwei Punkteteilungen mit Weikersheim/Schäftersheim II und Schrozberg zustande gebracht. Platzt nun am Sonntag in Creglingen der Knoten? hw

