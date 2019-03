Buchen II siegt und siegt

Oberw. III/B. II – Eubigheim. 0:6

Die favorisierten Gäste gingen bereits im ersten Spielabschnitt durch mehrere Unachtsamkeiten in der SG Hintermannschaft mit 3:0 in Front.

Im zweiten Spielabschnitt gestaltete die SG die Partie etwas ausgeglichener. In regelmäßigen Abschnitten bauten die Gäste die Führung zum 6:0 Endstand aus.

Walldürn II – Buch/B./ G./A. II 2:1

Mit einem abgefälschten Schuss von Fritsch ging die Eintracht in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber waren klar überlegen, nur beim Abschluss haperte es. Nach einem unnötigen Ballverlust kamen die Gäste durch D. Münch in der 35. Minute zum 1:1. Nach einem 20-Meter Schuss von Y. Sen schoss A. Haun den Abpraller vom Torwart zu Beginn der zweiten Hälfte zum 2:1 ins Netz. Die Gäste hatten Mitte der zweiten Hälfte die Ausgleichschance, die aber vom Eintracht-Torsteher S. Trabold vereitelt wurde. In der 70. Minute erzielte Y. Sen durch einen Foulelfmeter die Eintracht Walldürn II das 3:1.

FC Bödigheim – Donebach II 3:0

Nach dem misslungenen Rückrundenauftakt war der FCB auf Wiedergutmachung aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ging es torlos in die Pause. In der zweiten Hälfte drückte die Heimelf auf das Führungstor. Ein Eckball in der 70. Minute brachte die Führung durch L. Specht. Minuten später erhöhte F. Qallakaj indem er den Tormann umkurvte auf 2:0. Den Schlusspunkt markierte Kapitän D. Böhrer mit einem Distanzschuss zum 3:0–Endstand.

Merchingen – Großeicholzh. II 2:0

In der 34. Minute ging der TSV Merchingen durch S. Dincer in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Merchingen den Druck und erspielte sich einige gute Chancen. Großeichholzheim hatte in dieser Zeit wenige Chancen. Die Heimmannschaft aus Merchingen wurde noch stärker und erzielte in der 90. Minute den 2:0-Entstand durch den selben Spieler. Der Schiedsrichter leitete das Spiel hervorragend.

Hainstadt/H.II – TSV Buchen II 0:4

In der 30. Minute erzielten die Gäste das 1:0. Der TSV kam frisch aus der Kabine und erhöhte durch einen exzellent getretenen Freistoß auf 2:0. Danach musste die Spvgg. natürlich aufmachen und ermöglichte so den Gästen Räume zum Kontern, was diese eiskalt ausnutzten und die Tore drei und vier nachlegten. Kurz vor Schluss holte sich Heinrich die gelb/rote Karte ab und flog folglich vom Platz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019