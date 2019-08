Bundesliga-Frauen im Trainingslager

Für das Bundesligateam geht es über das Wochenende ins Trainingslager nach Zell am Harmersbach im Schwarzwald.. Dort will Chef-Trainer Jürgen Ehrmann besonders an taktischen Feinheiten feilen.

„Es wird sich natürlich sehr viel um Fußball drehen, auch wenn wir versucht haben, abwechslungsreiche Pläne zu schmieden“, so Ehrmann. „Wichtig ist uns, dass wir konzentriert und fokussiert arbeiten und die Spielerinnen verletzungsfrei bleiben.“

Während Lena Lattwein nach ihrer Sprunggelenksverletzung zeitnah ins Mannschaftstraining zurückkehren wird, werden Judith Steinert und Katharina Naschenweng zwar mit nach Zell am Harmersbach reisen, aber ein individuelles Programm absolvieren. Zurück zum Team stößt außerdem Paulina Krumbiegel, die die ersten Wochen der Vorbereitung aufgrund der U19-Europameisterschaft verpasste.

Am Samstag, 4. August, bestreiten die TSG-Frauen um 17 Uhr in Gottenheim) im Rahmen des Trainingslager ein Testspiel gegen Bundesligakonkurrenten SC Freiburg. pki

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019