Bundesliga-Jugend zeigt ihr Können

Ein Hauch von Bundesliga weht am morgigen Samstag durch die Luft der Nassiger „Wildbach Sportanlage“, wenn bereits zum siebten Mal die Mannschaften renommierter Vereine um den Pokal des „Bühnenbau Wertheim Cup“ kämpfen.

Auch in diesem Jahr ist es Cheforganisator Walter Lausecker gelungen „Hochkaräter“ in die Wertheimer Höhengemeinde zu locken. Ab 11.15 Uhr werden sich die U15 Teams der Frankfurter Eintracht, TSG 1899 Hoffenheim, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg, SV Viktoria Aschaffenburg, FC Ingolstadt 04, FC Augsburg, Spvgg. Greuther Fürth und FC Würzburger Kickers sportlich messen, um den Pokal am Ende in den Händen zu halten. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die U16/17 des SV Eintracht Nassig.

Gespielt wird in zwei Fünfer-Gruppen, bei denen nach der Vorrunde die beiden Erstplatzierten, die Halbfinals bestreiten. Nach dem Endspiel, dessen Anpfiff um 18.45 Uhr vorgesehen ist, findet die Siegerehrung durch die Sponsoren des Turniers und Geschäftsführer von „Bühnenbau Wertheim“, Hermann und Kai-Uwe Patz , statt.