Bundesliga-Junioren messen sich

Die Sportvereinigung Schefflenz präsentiert am morgigen Samstag zum achten Mal den U12-Volksbank Mosbach-Cup in der Schefflenzhalle. Hochkarätige Juniorenteams von Fußball-Bundesligamannschaften der Altersklasse unter zwölf Jahren suchen in der Schefflenzhalle im Vergleich nach dem besten Nachwuchsteam. Beim U12-Volksbank-Mosbach-Cup treten die U12-Spieler (Junioren, unter zwölf Jahren) folgender namhafter Fußballvereine in der Schefflenzhalle auf: TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers, FC Ingolstadt oder auch SV Sandhausen.

Als regionaler Vertreter hat sich am Qualifikationsturnier beim Klaus-Zachow-Gedächtnisturnier Anfang Januar ebenfalls in der Schefflenzhalle das Teams des FC Hettingen den letzten freien Startplatz sichern können. Und natürlich ist auch das gastgebende Schefflenzer Team dabei eine gesetzte Größe und erwartet eine entsprechende Unterstützung durch das heimische Publikum. Das Turnier startet in zwei Gruppen zu sieben Teams um 10 Uhr. tob

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019