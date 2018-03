Anzeige

C-Junioren

Die zehn besten C-Junioren-Teams aus den neun Fußballkreisen spielten im Anschluss um die Badische Futsalmeisterschaft und die Qualifikation für den SFV-Futsal-Cup am 3. März in Ehningen. In Gruppe B setzten sich die Spvgg. Neckarelz und der FV Lauda klar durch, in Gruppe A machten aus einem engen Dreikampf am Ende der FC Nöttingen und der SC Pfingstberg-Hochstätt das Rennen ums Halbfinale.

Beide Halbfinals waren an Spannung kaum zu übertreffen. Im ersten Spiel schlug der FV Lauda den FC Nöttingen nur ganz knapp mit 1:0. Das Spiel zwischen Spvgg. Neckarelz und dem SC Pfingstberg-Hochstätt musste sogar im Sechs-Meter-Schießen entschieden werden. Dramatisch und unter lautem Jubel der Fans siegte die Spvgg. Neckarelz mit 4:3. Die Jungs aus Pfingstberg-Hochstätt unterlagen anschließend auch im Spiel um Platz drei knapp mit 0:1, der FCN sicherte sich also „Bronze“. Das Finale hingegen war eine ganz klare Sache. Nach vier Minuten führte die Spvgg. Neckarelz bereits 4:0, am Ende stand es 5:1.

Zum besten Torhüter des Turniers wurde Aaron Dörsam von der Spvgg. Neckarelz gewählt. Bester Spieler wurde Alexander Rohr vom SC Pfingstberg-Hochstätt. Er teilte sich auch außerdem die Torjäger-Krone zusammen mit Nico Dauth vom FV Lauda.

D-Juniorinnen

Bei den D-Juniorinnen gingen acht Teams an den Start, die sich über eine verbandsweite Vorrunde qualifiziert hatten. Nach der Gruppenphase standen sich SC Klinge Seckach und SG Hohensachsen sowie TSG 1899 Hoffenheim und Post Südstadt im Halbfinale gegenüber. Während die Mädels der TSG deutlich mit 3:0 ins Finale einzogen, musste das zweite Halbfinale im Sechsmeter-Schießen entschieden werden. Die SG Hohensachsen traf einmal mehr und stand im Endspiel. Auch im Spiel um Platz 3 musste Post Südstadt Karlsruhe ins Sechsmeter-Schießen und unterlag dem SC Klinge Seckach schließlich 0:1. Im Endspiel holten die TSG-Mädels mit 3:0 den Turniersieg.

Als beste Spielerin wählten die Mannschaften Fanny Wilkening von der SG Hohensachsen. Sie erzielte auch gemeinsam mit Lynn Rathfelder von der TSG 1899 Hoffenheim die meisten Tore. Beste Torhüterinnen wurden Friederike Wagner von der SG Hohensachsen und Maya Felgendreher vom FC Viktoria Hettingen. Die TSG 1899 Hoffenheim geht nun als badischer Vertreter am 10. März bei der baden-württembergischen-Endrunde in Forst an den Start.

D-Junioren

In Gruppe A setzte sich die TSG Weinheim souverän vor dem FV Niefern durch. In Gruppe B war es deutlich knapper, am Ende zogen Titelverteidiger Karlsruher SC und ASC Neuenheim ins Halbfinale ein. Die beiden meisterten dann auch diese Aufgabe und standen sich im Endspiel wieder gegenüber. Der KSC siegte schließlich mit 1:0. Zuvor hatte der FV Niefern das Spiel um Platz 3 mit 3:1 für sich entschieden.

Bester Spieler wurde Geburtstagskind Vincent Hofer vom ASC Neuenheim. Als besten Torwart wählten die Mannschaften Leon Sommerlad von der Spvgg. Neckarelz.

Der Karlsruher SC und der ASC Neuenheim vertreten nun den BFV beim Baden-Württemberg-Finale am 10. März in Forst. ka

