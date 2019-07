C-Junioren des SV Osterburken Meister der Kreisliga Buchen

Die C-Junioren des SV Osterburken sind mit einem Punkt Vorsprung Meister der Kreisliga Buchen geworden, steigen aber nicht in die Landesliga auf, denn sie schließen sich mit fast allen Spielern der JSG Seckachtal an, die als Tabellenzweiter dann in die Landesliga aufsteigt. Kreisjugendleiterin Patricia Jakob freute sich, dass in der Meistermannschaft auch ein Mädchen, Catarina Koselsky, mitspielt. Staffelleiter Harry Langer beglückwünschte die Mannschaft zur Meisterschaft und überreichte den Meisterschaftsteller an Spielführer Justus Geiger. Patricia Jakob gratulierte zur errungenen Meisterschaft und wünschte ebenfalls viel Erfolg auch mit der JSG Seckachtal, Das Betreuer- und Trainerteam des SV Osterburken bilden Nils Baumann, Alexander Baumann und Kristian Nemeth. hl /

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019