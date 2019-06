C-Junioren des TSV Assamstadt gewinnen die Kreismeisterschaft

Doppelten Grund zum Feiern haben am Ende der Saison 2018/19 die Fußballer des TSV Assamstadt, denn nach der 1. Mannschaft wurden auch die C-Junioren Kreismeister und steigen damit in die Landesliga auf. Allerdings musste der Meister bei den C-Junioren in einem Entscheidungsspiel ermittelt werden. Hier waren es die JSG Königshofen/Oberbalbach/Unterbalbach und der TSV Assamstadt, die mit jeweils 49 Punkten am Saisonende auf Tabellenrang eins und zwei standen. Das Entscheidungsspiel, das auf neutralem Platz in Boxberg ausgetragen wurde, gewannen die Nachwuchskicker aus Assamstadt gegen das gleichwertige Team der JSG mit 3:1 Toren. Bild: TSV

