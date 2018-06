C-Juniorinnen des TSV feiern Staffelsieg

Anzeige

Der Staffelsieg in der C-Juniorinnen Landesliga, gemeinsam mit dem punktgleichen FC-Eichel, ist bereits der zweite Titel in der Saison 17/18 für die Mädchen des TSV Tauberbischofsheim. Schon in der abgeschlossenen Herbstrunde hatte man sich ungeschlagen den Titel geholt. Diesen Erfolg wiederholte man nun in der Frühjahresrunde. Sowohl der FC Eichel als auch der TSV Tauberbischofsheim erreichten 21 Punkte und schossen gegen die Mannschaften der Staffel mit Osterburken, Reichartshausen und Neckartal jeweils über 50 Tore. Unser Bild zeigt das TSV-Team mit Trainer Ralf Schneider. Bild: TSV