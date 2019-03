Chance verpasst: Moritz Stodal verschießt Elfmeter

In unserer gestrigen Ausgabe stand der Bericht zum Kreisliga-B4-Hohenlohe-Spiel der zweiten Mannschaft der SGM Weikersheim/Schäftersheim versehentlich im Artikel zur Kreisliga A3 Hohenlohe, wo die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft gegen die Spvgg. Gammesfeld gespielt hat.

Hier nun dieser Bericht zum Spiel der ersten Mannschaft in der A3:

SGM Weikersheim/Schäftersheim – Spvgg. Gammesfeld 1:1

Tore: 1:0 (72.) David Schmitt, 1:1 (73.) Andreas Barthelmess. – Schiedsrichter: Denis Ruff. – Zuschauer: 90.

Zu einem leistungsgerechten Unentschieden kam es am Freitag Abend zwischen der sgm und den Gästen aus Gammesfeld. Die Heimelf war in der ersten Halbzeit die bestimmende Mannschaft. Die größte Chance vergab Moritz Stodal mit einem verschossenen Elfmeter in der 30. Minute. Somit blieb die Partie bis zur Pause torlos. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel weitgehend. 20 Minuten vor Ende konnte der eingewechselte David Schmitt die heimelf mit 1:0 in Führung bringen.

Doch nur eine Minute später glich Andreas Barthelmess zum 1:1 aus, was an diesem Abend auch der Endstand war. Schiedsrichter Ruff leitete das Spiel souverän.

