Chancenlos beim Dritten

FV Heddesheim – FV Lauda 5:0

Heddesheim: Jäger, Malanga, Schmidt, Baltaci, Lodato (77. Filyos), Ilhan (69. Höhn), Noura (73. Heinrich), Malchow, Tewelde, Hartmann (65. Lerchl), Tüting.

Lauda: Moschüring, Neckermann, Kaplan (70. Heeg), Lotter (46. Greß, 79. Hehn), Ondrasch, Baumann, Jurjevic, Jallow (46. Hofmann), Schädle, Heizmann, Gerberich.

Tore: 1:0 (6.) Malchow, 2:0 (24.) Noura, 3:0 (31.) Ilhan, 4:0 (74.) Lodato, 5:0 (76.) Lodato. – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Buchen). – Zuschauer: 100.

Keine Überraschung gab es in dieser Verbandsliga-Partie, in der sich der Favorit Heddesheim deutlich durchsetzte und dem FV Lauda in keiner Phase des Spiels das Spielgeschehen überließ. Das Vorhaben der personell deutlich geschwächten Baumann-Truppe, die in der Breite nicht die individuelle Klasse abrufen konnte, wie der Gastgeber, etwas tiefer zu stehen und aus einer sicheren Abwehr heraus zu kontern, wurde gleich nach sechs Minuten durchkreuzt.

Simon Tüting treibt an

Nach einem Eckball erzielte Oliver Malchow den Führungstreffer, dem der 19-jährige Izzedine Noura in der 24. Minute das 2:0 folgen ließ. Angetrieben vom ehemaligen Zweitliga-Spieler Simon Tüting, der seine Mitspieler immer wieder in Szene zu setzen wusste, hatte Heddesheim nicht nur deutlich mehr Ballbesitz, sondern kombinierte sich immer wieder gefährlich vor den Strafraum des FV Lauda.

Mehr als ein paar Halbchancen hatte der FV bis dahin nicht zu verzeichnen. Schon zur Pause war die Messe gelesen und für die Gäste ging es nur noch um Schadensbegrenzung.

Dies klappte bis 20 Minuten vor dem Abpfiff ganz gut, und Janik Ondrasch hatte noch zwei Torchancen, die aber ungenutzt blieben. Dann zog Heddesheim noch einmal das Tempo an und kam durch zwei Tore von Dennis Lodato in der 74. und 76. Minute zu einem ungefährdeten 5:0-Heimsieg, mit dem der dritte Tabellenplatz in der Verbandsliga Nordbaden gegenüber dem punktgleichen VfR Mannheim verteidigt werden konnte.

Diesen VfR Mannheim empfängt dann am Samstag um 14 Uhr der FV Lauda in seinem letzten Punktspiel in diesem Jahr im heimischen Tauberstadion. ferö

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018