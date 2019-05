Christian Werner trainiert die SG

Fußball-Kreisligist SG Erfeld/Gerichtstetten hat für die Saison 2019/20 einen neuen Trainer verpflichtet: Christian Werner wird als Spieler und Coach zur Verfügung stehen. Zuvor spielte Werner unter anderem beim FV Mosbach und beim TSV Buchen. Die „Zweite“ des TSV trainierte er auch. „Wir werden in der nächsten Saison wieder einen kleinen Kader haben. Deshalb ist der Klassenerhalt erneut das Ziel“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Roland Horn den FN. Weiter teilte er mit, dass die SG in der kommenden Spielzeit nur noch mit einer Mannschaft an den Start gehen werde. Die SG mit Buch/Brehmen und Altheim II wird ab 1. Juli nicht mehr weiter geführt. Mit dem Derby gegen Schweinberg am Sonntag endet dann die Trainertätigkeit von Bernhard Heilig, der von Thomas Frank, Dominik Horn und Christian Kaiser in seiner Arbeit unterstützt wurde. mf

