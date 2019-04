Creglingen entscheidet Verfolgerduell für sich

Weikersheim/Sch. – Igersheim 1:0

Tore: 1:0 (85.) Marco Unterwerner. – Zuschauer: 130.

Im Lokalderby gegen die Gäste aus Igersheim starteten beide Mannschaften flott in die Partie. So verfehlte Gästestürmer Domenic Blazic bereits nach drei Spielminuten bei einem Konter das Tor nur knapp. Nach einer Viertelstunde dann die große Chance für die heimische SGM in Führung zu gehen. Moritz Stodals Abschluss konnte aber von den Gästen kurz vor der Torlinie noch geklärt werden. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Feldvorteile der Heimelf immer deutlicher, wobei es bis zum Halbzeitpfiff nur bei einem Kopfball von Marco Wiesler, der knapp übers Tor ging, noch einmal richtig gefährlich wurde.

Nach der Halbzeitpause verstärkte die Heimelf den Druck. Daraus resultierten eine scharfe Hereingabe von Marco Wiesler, die aber nicht verwertet wurde und ein schönes Solo von Felix Stodal, dessen Schuss aus allerdings spitzem Winkel vom Gästetorwart Benjamin Metzger mit einem starken Reflex pariert wurde. In der Folgezeit kam es noch zu weiteren guten Tormöglichkeiten für die Heimelf, während die Gäste sich auf sporadische Konter beschränkten. Als es fast schon danach aussah, dass sich die Heimelf mit nur einem Punkt begnügen muss, gaben die sehr gut getretenen Eckbälle den Ausschlag. Zunächst scheiterte Fabian Schmitts Kopfball aus kurzer Distanz noch am Posten. Doch bei der direkt darauf folgenden Ecke köpfte Marco Unterwerner den Ball zum verdienten Siegtreffer über die Torlinie.

Creglingen – Nagelsberg 3:1

Tore: 0:1 Ejmad Demaku, 1:1 Alexander Kuhr, 2:1 Dennis Dittrich, 3:1 Nico Englert. – Zuschauer: 200.

Die Gäste aus Nagelsberg waren der erwartet schwere Gegner und setzten die Heimelf früh unter Druck. Die 1:0 Halbzeitführung durch Ejmad Demaku war durchaus verdient. Auch nach der Pause tat sich die Heimelf schwer gegen die aggressiv spielenden Gäste. Mit dem Ausgleichstreffer durch Alexander Kuhr kippte das Spiel zugunsten der Heimelf. Nach dem Führungstreffer durch Dennis Dittrich in der 75. Minute gewann die Heimelf mehr und mehr die Oberhand. Daraufhin wurde das Spiel immer hektischer. Kurz vor Schluss schwächten die Gäste sich selbst durch eine unnötige Gelb/Rote Karte. In der 87. Minute setzte Nico Englert einen direktverwandelten Freistoß an der Mauer vorbei ins Tor, was auch gleichzeitig der Endstand der Partie war.

Löffelstelzen/Merg. – Hollenb. 3:0

Torfolge: 1:0 (36.) Mohammad Wasegh, 2:0 (45./Elfmeter) Mohammad Wasegh, 3:0 (82.) Edison Hajra. – Zuschauer: ca. 60.

Bei sommerlichen Bedingungen erspielte sich die SGM SV Löffelstelzen/VfB Bad Mergentheim einen ungefährdeten Sieg gegen den FSV Hollenbach II. Von Beginn an übernahm die SGM das Spielgeschehen und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte die SGM aber erst in der 36. Minute, als der Hollenbacher Torwart einen strammen Strafstoß von Mohammad Wasegh durch die Hände ins eigene Tor fallen ließ. Wenige Minuten später kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde dann SGM Spieler Simon Deppisch im Strafraum von jenem Gästetorwart gefoult und den fälligen Strafelfmeter verwandelte abermals Mohammad Wasegh zum 2:0 für die SGM. In der 2. Halbzeit verflachte dann das Spiel der SGM wieder einmal etwas und erst in der 82. konnte Edison Hajra nach einem schnellen ausgeführten Konter allein vor dem gegnerischen Torwart den Ball zum 3:0 für die SGM einlochen.

Taubertal/Rött. – Dörzbach/Kl. 3:0

Tore: 1:0 Florian Olkus (34.), 2:0 Jonas Löbert (42.), 3:0 Lucas Mohr (82.).

Im Spiel gegen den TSV Dörzbach/Klepsau konnte die SGM Taubertal/Röttingen den ersten Rückrundensieg einfahren und gewann verdient mit 3:0. Die Gäste starteten frech und nicht wie ein Tabellenletzter in die Partie. Sie versuchten die Heimelf mit frühem Pressing in Bedrängnis zu bringen, was jedoch nur teilweise gelang. Der SGM merkte man zwar vor allem zu Beginn des Spiels die Verunsicherung an, große Chancen ließ die Defensive jedoch nicht zu. Mit zunehmender Dauer kam die SGM über den Kampf besser ins Spiel und gewann ein leichtes Übergewicht. Zunächst kam es jedoch noch nicht zu Großchancen, da die Gäste die Angriffe mit zahlreichen kleinen Foulspielen klug unterbanden. So musste eine Ecke für die Führung herhalten. Ein Klärungsversuch der Gäste geriet zu kurz und wurde von Georg Löbert gleich wieder scharf gemacht. Die Flanke fand den aufgerückten Florian Olkus, der sie in der 34. Minute zum 1:0 einköpfte. In der Folgezeit hatte die Mannschaft von Joe Strauß ihre beste Phase und sollte auch gleich belohnt werden. Wiederrum nach einer Ecke stand Jonas Löbert am zweiten Pfosten frei und verwandelt volley ins kurze Eck. Mit einer 2:0 Führung wurden die Seiten gewechselt. Die SGM begann die zweite Halbzeit zu passiv und ließ den Gästen viel Raum. Zwar mangelte es diesen an Ideen, die ein oder andere brenzlige Situation hatte die Defensive der SGM dennoch zu überstehen. Auch das Glück war nach einem Kopfball an den Innenpfosten auf der Seite der SGM, die die ihnen bietenden Konterchancen nicht gut ausspielten. Die Entscheidung fiel in der 82. Minute, als Lucas Mohr aus kurzer Distanz nach herrlicher Vorarbeit durch Maik Fermüller zum 3:0 traf. Das Reservespiel wurde verlegt.

Wiesenbach – Niederstetten 2:0

Tore: 1:0 Jannik Keidel (30.), 2:0 Jonas Hirschmann (50.) FE.

Beide Mannschaften begannen verhalten und so dümpelte die Partie in den ersten 30 Minuten recht ereignislos vor sich hin. Echte Möglichkeiten blieben Mangelware. Die Situation änderte sich jedoch abrupt, als Jannik Keidel, wie aus dem Nichts, einen satten Schuss auf das Tor abgab und dem gegnerischen Torhüter keine Chance ließ. Bereits sieben Minuten später ergab sich für Beniamin Apetrei eine weitere gute Möglichkeit, doch der Ball streifte am Tor vorbei. Nach der Halbzeitpause war es wieder Apetrei der vor dem Gästetor agierte und im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Jonas Hirschmann verwandelte den darauffolgenden Elfmeter sicher und konnte so die Führung zum 2:0 ausbauen. Wie auch in der ersten Hälfte blieb das Match zwar spannend aber weitere Tore konnten nicht erzielt werden. Obwohl die Niederstettener oft einen Schritt eher am Ball waren, deutlich mehr Spielanteile hatten und die Begegnung auch zu keiner Zeit aufgaben, blieben sie im Abschluss zu harmlos. Reserve: 0:1

Apfelbach/Herr. – Gammesfeld 1:2

Tore: 1:0 Mrkonjic, 1:1 Weber 1:2. – Zuschauer: 100.

Eine erneute Niederlage kassierte die Spielvereinigung gegen die Gäste aus Gammesfeld. Die erste Chance der Partie hatten die Gäste als Patrick Peppel kurz vor der Torlinie den Ball retten konnte. Anschließend wurde die Heimelf druckvoller und konnte durch David Mrkonjic das erlösende 1:0 erzielen.

Im Laufe der ersten Hälfte wurden die Gäste wieder gefährlicher, konnten ihre Abschlüsse jedoch nicht in Zählbares verwerten. Somit ging es mit einer knappen Führung in die Pause. Die zweite Hälfte begann zunächst ausgeglichen und die Heimelf konnte die knappe Führung bis zur Schlussviertelstunde erfolgreich verteidigen. In der 77. Minute konnte Weber per Kopf zum Ausgleich köpfen. Die Heimelf konnte sich zu diesem Zeitpunkt kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien und kassierte in der 83. Minute nach einem Abpraller aus kurzer Distanz das 1:2.

Edelfingen – Bieringen 1:3 Der Redaktion ging kein Bericht von der Partie zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019