Creglingen fühlt dem Spitzenreiter auf den Zahn

Der FC Creglingen setzte am vergangenen Wochenende mit Heimerfolgen gegen SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim und SC Amrichshausen seinen Vormarsch fort und baute seine makellose Rückrundenbilanz auf sieben Siege in Folge aus. Nun will der Tabellenvierte in Elpersheim auch dem Spitzenreiter auf den Zahn fühlen. Die SGM Markelsheim/Elpersheim vergrößerte mit dem Sieg beim TSV Althausen/Neunkirchen und dem Remis im Deutschordenstadion ihren Vorsprung vor der DJK Bieringen, die sich knapp gegen den FC Igersheim durchsetzte. Die Bieringer müssen sich nun in Amrichshausen bewähren. Ein Verfolgerduell gibt es in Klepsau. Nach dem 2:4 in Apfelbach stehen die Platzherren ebenso unter absolutem Zugzwang wie die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim, die nun sieben Punkte Abstand zu Relegationsplatz zwei hat. Der SC Wiesenbach hat mit dem 3:0-Erfolg gegen den FSV Hollenbach II zu den Badestädtern aufgeschlossen und muss nun beim Schlusslicht in Neunkirchen nachlegen. Die Hollenbacher haben vor ihrem Heimspiel gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim ebenso wie ihr Gast nur noch theoretische Chancen auf Rang zwei. Nach dem Erfolg in Schäftersheim sind die Gammesfelder aus dem Gröbsten raus und können nun im Falle eines Heimsieges mit ihrem Tabellennachbarn Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern die Plätze tauschen. Eine ganz bittere Pille musste der TV Niederstetten mit der Heimniederlage gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen (dieses Mal spielfrei) schlucken. Im Altkreisduell beim Vorletzten in Igersheim steht für die auf Rang 13 abgerutschten Vorbachtäler gleich der nächste „Sechs-Punkte- Abstiegskampf“ auf dem Spielplan.

SGM Markelsheim/Elpersheim – FC Creglingen (Vorrunde 0:3): Der FC Creglingen hat am vergangenen Wochenende seine Hausaufgaben erfolgreich erledigt: Dem etwas glücklichen 2:0 gegen Löffelstelzen/Bad Mergentheim folgte ein hoch verdientes 4:0 gegen Amrichshausen. Das Team von Markus Schweizer wird nach sieben Siegen hintereinander nun auch beim Klassenprimus in Elpersheim mit breiter Brust antreten. Die Gastgeber sind seit zehn Spielen ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum 24 Punkte. Der Tabellenführer brennt natürlich auf Revanche für die deutliche 0:3- Niederlage im Hinspiel, die vor einem halben Jahr die imposante Serie von neun Siegen in Folge beendete. Für die Creglinger ist die Partie in Elpersheim der Auftakt für einen absoluten Härtetest: Innerhalb von 14 Tagen stehen noch das Heimspiel gegen den Tabellendritten TSV Dörzbach/Klepsau, die Vorrunden-Hängepartie beim alten Rivalen in Schäftersheim und das Gastspiel bei der erstarkten Spvgg Gammesfeld auf dem Programm. Die SGM Markelsheim/Elpersheim kann in den nächsten acht Tagen für eine Vorentscheidung im Titelkampf sorgen: Schlägt sie den FCC und setzt sich am folgenden Sonntag im Gipfeltreffen in Bieringen durch, ist ihr die Meisterschaft wohl nicht mehr streitig zu machen.

SC Amrichshausen – DJK Bieringen (Vorrunde 3:4): Der SC Amrichshausen spielte im Hinspiel in Bieringen zunächst sehr stark auf, musste sich aber trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch geschlagen geben. Nun hofft der Tabellenelfte auf einen zählbaren Erfolg vor eigenem Publikum, denn nach drei Niederlagen hintereinander beträgt der Vorsprung auf den Drittletzten nur noch fünf Punkte. Die DJK Bieringen benötigt nach dem mühevollen 1:0 gegen Igersheim auch im Künzelsauer Teilort einen Dreier um ideale Voraussetzungen für das Schlagerspiel gegen Spitzenreiter Markelsheim/Elpersheim zu schaffen.