Creglingen II/Bieberehren gewinnt das Derby knapp mit 1:0

Hohebach – Mulfingen II 3:2

Tore: 0:1 Markus Zenkert (37.), 1:1 Michael Mack (64.) Foulelfmeter, 1:2 Dominic Müller (80.), 2:2 Mark Sigmeth (82.), 3:2 Steffen Breuninger (96.). - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Dominik Wegert, Bobstadt. - Reserve: 3:3.

Zum ersten Spiel des Jahres machte sich Mulfingen auf zum Jagsttalderby nach Hohebach. Zu Beginn hatte der TSV die besseren Chancen gegen einen ebenbürtigen Gegner. Die Stürmer der Heimelf konnten diese jedoch nicht nutzen. So waren es die Gäste, die einen Konter perfekt zu Ende spielten und durch Zenkert in Führung gingen. Dies sollte gleichzeitig der Pausenstand sein.

Nach der Pause hatte Hohebach Glück, dass ein Elfmeter nicht gepfiffen wurde. Auf der anderen Seite konnte Michael Mack einen klaren Elfer zum Ausgleich nutzen. Der TSV drückte nun auf den Führungstreffer, jedoch konnten die Gäste aus abseitsverdächtiger Position zur erneuten Führung treffen. Doch nur zwei Minuten später war es Sigmeth, der nach starkem Zuspiel zum 2:2 verwandelte. Nun standen die Mulfinger nur noch hinten drin. Den viel umjubelten Führungstreffer konnte Breuninger durch einen 60 Meter Freistoß in der 96. Minute erzielen.

Wachbach II – Schrozberg 1:0

Tore: 1:0 Florian, Schlund (78.). - Schiedsrichter: Olaf Henschel (SRG Schwäbisch Hall). - Zuschauer: 30.

Einen knappen aber nicht unverdienten Heimsieg konnte der SV Wachbach II gegen den TSV Schrozberg einfahren. Zu Beginn der ersten Hälfte versuchten beide Mannschaften aus einer geordneten Defensive heraus das Spiel zu gestalten. Erst Mitte der ersten Spielzeit sahen die Zuschauer die ersten Torgelegenheiten. In der 32. Spielminute legte Meuder eine Flanke auf Torjäger Weller im Strafraum ab, der anschließende Torschuss verfehlte das SVW-Gehäuse denkbar knapp. Wenige Augenblicke später hatte der SVW mit Bliemeister die erste Möglichkeit als, dieser freistehend vor dem Tor am Schrozberger Schlussmann scheiterte. Nur zwei Minuten später verzog ebenfalls Bliemeister aus aussichtsreicher Position.

Nach der Pause investierte der SVW mehr für das Spiel. Zunächst prallte eine schöne Direktabnahme von Spielertrainer Tremmel gegen die Torlatte.

Auch im Anschluss machte der SVW das Spiel und belohnte sich nach schöner Hereingabe von links mit einem Tor durch Florian Schlund aus kurzer Distanz. Anschließend versuchte Schrozberg auf den Ausgleich zu drücken ohne sich wirklich nennenswerte Torgelegenheiten zu erspielen. Wachbach hatte noch die Gelegenheit durch Rothenfehls auf 2:0 zu erhöhen, doch auch diese Gelegenheit entschärfte der TSV-Keeper. Am Ende feiert der SVW II einen knappen Heimsieg und bleibt zu Hause ungeschlagen.

Creglingen II/Bieberehren – Taubertal/Röttingen II 1:0

Tore: 1:0 (55.) Hannes Gackstatter. - Zuschauer: 75.

Die SGM Creglingen 2/Bieberehren gewinnt das Derby gegen Taubertal 2/Röttingen verdient mit 1:0. Die erste Hälfte war die Heimmannschaft überlegen, konnte aber keine der Chancen nutzen und so ging es mit 0:0 in die Pause. Nach dieser machte die SGM weiter Druck und Gackstatter erzielte aus dem Gewühl heraus die verdiente Führung. Danach versäumte man die zahlreichen Konterchancen sauber auszuspielen und die Vorentscheidung zu erzielen. Ein Lattentreffer der Gäste hätte fast den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, doch am Ende blieb es beim verdienten Heimsieg für Creglingen 2/Bieberehren.

Rengershausen – Westernhausen/Krautheim II 1:0

Tore: 1:0 (84.) Gregor Bauer. - Zuschauer: 80. - Reserve: 1:2.

Beim ersten Heimspiel in diesem Jahr für die Platzherren lieferten sich beide Mannschaften eine zunächst ausgeglichene Begegnung. Fortführend steigerten beide Teams das Tempo und versuchten mit einem offensiven Angriffsspiel zum Erfolg zu kommen. Dies gelang aber in der ersten Hälfte weder der Heimelf noch den Gästen da die jeweilige Abwehr gut aufgestellt bis auf wenige gute Torgelegenheiten alle Angriffe parieren konnte.

Auch in der zweiten Hälfte standen sich wieder zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber denen es nicht gelang einen entscheidenden Vorteil herauszuspielen. Erst als sich die reguläre Spielzeit bereits dem Ende näherte konnte Rengershausen einen perfekt ausgeführten Freistoß zum Führungstreffer verwerten. In den verbleibenden Minuten versuchte Westernhausen/Krautheim noch einmal mit großem Einsatz den Ausgleichstreffer zu erzielen, musste aber mit dem Abpfiff des gut leitenden Schiedsrichters dann doch den Sieg der Heimelf überlassen.

Harthausen – Markelsheim/Elpersheim II 2:0

Tore: 1:0 Johannes Heidinger (69.), 2:0 Eigentor (74.). - Zuschauer: 90.

Auf dem Waldsportplatz konnten die Zuschauer eine erste Hälfte ohne nennenswerte Torchancen sehen. Die Heimelf war bemüht und war die meiste Zeit im Ballbesitz, sie schaffte es aber nicht gegen tiefstehende Gäste ihren spielerischen Vorteil auszunutzen um zu klaren Toraktionen zu kommen.

Nach der Pause kamen die Harthäuser mit mehr Schwung aus der Kabine. Die Aktionen wurden jetzt zwingender und die Gästeelf schaffte es immer seltener für Entlastung zu sorgen. Nach seiner Einwechslung war es Heidinger, der mit seinem ersten Ballkontakt sehenswert aus spitzem Winkel den Ball unter die Latte hämmerte.

In der 74. Minute konnte ein Gästeverteidiger nur noch ins eigene Tor klären und sorgte somit für die Entscheidung. Die Heimelf wurde die letzten zehn Minuten etwas nachlässiger, so musste Keeper Stein erstmals sein Können unter Beweis stellen. Den Gästen gelang aber nicht mehr der Anschlusstreffer. So blieb es beim verdienten 2:0-Heimsieg.

Billingsbach – Laudenbach 0:5

Bis Redaktionsschluss ging kein Spielbericht ein.

