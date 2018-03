Creglingen II/Bieberehren hofft auf achtbares Abschneiden

Anzeige

SV Edelfingen – SGM Creglingen II/Bieberehren (Vorrunde 7:0): Ins eiskalte Wasser geworfen wurde die SGM Creglingen II /Bieberehren zu ihrem B4-Debüt Ende August. Der SV Edelfingen machte in Bieberehren wenig Federlesens mit seinem Gegner und erteilte beim 7:0-Erfolg eine Lehrstunde. Natürlich ist der designierte Meister auch im Rückspiel am Sonntag klarer Favorit. Die SGM hat sich aber inzwischen ganz gut in der B4 akklimatisiert und ist in der Tabelle auf Rang 8 zu finden. Obwohl die Gäste schon vier Mal auswärts gewonnen haben, geben sie sich keinen Illusionen hin, sind aber zuversichtlich, sich nun in Edelfingen wesentlich besser als in der ersten Begegnung verkaufen und ein achtbares Ergebnis erzielen zu können.

TSV Hohebach – SGM Taubertal/Röttingen II (3:0): Mit der 2:7-Klatsche des TSV Hohebach in Edelfingen wurde lediglich noch einmal bekräftigt, was B4- Insidern von Anfang an klar war: Für die Kontrahenten des SVE ist Rang 2 definitiv das Nonplusultra. Von diesem Vierkampf um die Relegationsteilnahme lebt die Liga in der Rückrunde. Da der Tabellenzweite FC Billingsbach spielfrei ist, können sich die Hohebacher am Sonntag auf Rang 2 vorschieben – vorausgesetzt, dem Team von Marcel Feuchtmüller und Christian Wahl gelingt der obligatorische Heimsieg gegen den Drittletzten SGM Taubertal/Röttingen II. Für die Unterfranken ist dies bereits das zweite Spiel des neuen Kalenderjahres. Am Sonntag erreichten sie in der Hängepartie bei der SGM Westernhausen/Krautheim II ein 2:2-Unentschieden.

SV Harthausen – TSV Laudenbach (2:0): Da der SV Harthausen kurzfristig das Heimrecht mit den Schrozbergern getauscht hatte, stand man sich am letzten Vorrundenspieltag auf dem Kunstrasenplatz in Schrozberg gegenüber. Die launischen Gastgeber zeigten ihren Anhängern wieder einmal ihre Sonnenseite und siegten überraschend deutlich mit 4:1 gegen den Tabellenvierten. Da Billingsbach zu Hause nur 1:1 gegen Blaufelden spielte und der TSV Hohebach in Edelfingen unter die Räder kam, hat sich der Rückstand des SVH auf Platz 2 nur um einen Punkt auf nun drei Zähler vergrößert. Zum Rückrundenauftakt muss der Igersheimer Teilortclub nun alle Register ziehen, schließlich sicherte sich sein Gast aus Laudenbach 12 Punkte aus den jüngsten fünf Spielen – genau doppelt so viele wie sein Gastgeber im gleichen Zeitraum. Auch die Statistik (vier Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen) spricht eher für die Gäste.

SV Wachbach II – TSV Blaufelden (1:0): Wie der SV Harthausen verlegte auch der SV Wachbach sein letztes Spiel vor der Winterpause gegen den SV Mulfingen II auf den Kunstrasenplatz des Gegners – im Gegensatz zu den Harthäusern nahm das Team von Christoph Tremmel aber die Zähler mit und nutzte so die Schwächen seiner Konkurrenten. Die Wachbacher Zweite blieb zwar auf Rang 5, der Rückstand zum Relegationsplatz ist aber auf nur noch drei Punkte geschrumpft. Harthausen hat nur aufgrund der etwas besseren Tordifferenz die Nase noch vorne, der TSV Hohebach als Tabellendritter ist einen einzigen Punkt besser. Nun gilt es für den SVW natürlich dran zu bleiben. Auf dem Papier ist der Tabellenzwölfte aus Blaufelden eigentlich nur Außenseiter – das jüngste 1:1 des TSV im Derby beim zu Hause noch ungeschlagenen FC Billingsbach sollte den Hausherren jedoch gewaltig zu denken geben!

SV Rengershausen – TSV Schrozberg (0:1): Während der SV Rengershausen nach seiner 0:1- Heimpleite gegen Mulfingen II zuletzt spielfrei war, trumpfte der TSV Schrozberg auf dem heimischen Kunstrasen gegen den SV Harthausen mit 4:1 auf, sicherte sich den dritten Sieg in Folge und machte einen großen Sprung vom elften auf den siebten Tabellenplatz. Damit sind die Schrozberger nun Tabellennachbar ihres Gastgebers, der mit vier Zählern mehr auf dem Konto Sechster ist. Da die Gäste auch noch das Nachholspiel am 15. März in Westernhausen in der Hinterhand haben, haben sie bei einem Sieg auf dem Waldsportplatz die Chance, an ihrem Gastgeber vorbeiziehen. In bislang sieben Begegnungen seit dem Abstieg des TSV aus der A3 setzte sich das Team von Thorsten Arbanas fünf Mal durch. Der einzige Sieg des SVR liegt schon zweieinhalb Jahre zurück.

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SV Mulfingen II (2:1): Auch diese beiden Mannschaften liegen in der Tabelle Kopf an Kopf mit jeweils 15 Punkten auf den Plätzen 10 und 11. Die SGM startete gut in die Runde, verbuchte in ihren jüngsten sieben Spielen aber nur noch zwei Punkte. Der SV Mulfingen II hat sich dagegen, nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen zu Saisonbeginn, gefangen und die folgenden elf Spiele mit ausgeglichener Bilanz absolviert. Nach einem beachtlichen Unentschieden gegen Billingsbach und einem Sieg in Rengershausen hatten die Grün-Weißen allerdings am vorigen Samstag beim 1:4 gegen den SV Wachbach II nichts zu bestellen. Kann die SGM Weikersheim/Schäftersheim II am Sonntag ihren Hinspielsieg wiederholen und ihre Misserfolgsserie beenden?

SGM Markelsheim/Elpersheim II – SGM Westernhausen/Krautheim II (0:1): Der Vorletzte SGM Westernhausen/Krautheim II ist zu Gast zum Kellerduell beim Schlusslicht in Elpersheim. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ lautet die Frage in beiden Lagern. Die Jagsttäler gewannen das Hinspiel knapp mit 1:0 und haben dann nur noch den Überraschungssieg in Hohebach vermeldet. Diesen beiden Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Genauso oft hat es die SGM Markelsheim/Elpersheim II schon erwischt, die bislang lediglich drei „Teilerfolgserlebnisse“ verbuchte. Gelingt den Platzherren endlich der erste Saisonsieg? H.W.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018