Creglingen mit Erfolg gleich im Doppelpack

Creglingen – Löffelst./Me. 2:0 Tore: 1:0 (3.) Jannik Wolfarth, 2:0 (65.) Eigentor – Besondere Vorkommnisse: Gelb- Rot (69.) FC Creglingen– Zuschauer: 95.

Creglingen ging gleich mit dem ersten Angriff durch Wolfarth in Führung. Danach übernahmen die Gäste das Spielgeschehen und hatten mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Creglingen hatte wenig Spielkontrolle und verlor zu schnell den Ball. Mit viel Glück rettete man die Führung in die Halbzeit. Nach der Pause war die Partie ausgeglichen. Creglingen versuchte, die knappe Führung zu verteidigen, Löffelstelzen/Mergentheim hatte nicht mehr die Durchschlagskraft der ersten Hälfte. Ein Eigentor brachte Creglingen endgültig auf die Siegerstraße. Danach schwächte sich die Heimelf durch eine unnötige Ampelkarte selbst. Der Heimsieg für den FCC geriet nicht mehr in Gefahr.

Löffelst./Me. – Markelsh./E. 2:2 Tore: 1:0 E. Hajra (14.), 1:1 Julian Popp (29.), 1:2 Axel Schmidt (44.); 2:2 Tobias Vierneißel (45.); Besondere Vorkommnisse: Löffelstelzen/Me. verschießt zwei Elfmeter.

Das Derby und Spitzenspiel der Kreisliga A3 endet mit einem gerechtem Unentschieden. Die Hausherren fanden besser in die Partie und überzeugten bis zur wetterbedingten Trinkpause in der 25. Spielminute. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite spielte Vierneißel mustergültig halbhoch in die Mitte. Den Ball verarbeitete Hajra gut zur Führung der Gastgeber. Markelsheim hatte bis dahin offensiv nicht stattgefunden. Nach der Trinkpause ließen die Hausherren nach und die Gäste konnten sich nach vorne besser positionieren. In einen offenen Schlagabtausch glich Popp nach 29. Minute aus und Schmidt brachte Markelsheim/Elpersheim vor der Halbzeit sogar in Führung. Die Führung konnte jedoch Vierneißel kurz vor der Halbzeit egalisieren. Nach dem Seitenwechsel starteten die Gastgeber wieder gut in die Partie, konnte jedoch die größte Möglichkeit, per Strafstoß, leider nicht für sich nutzen. Im Laufe der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften bis zum Ende auf Sieg. Doch keiner konnte die Chancen in Tore ummünzen. Bieringen – Igersheim 1:0

Bei heißen Fußballwetter war der FC Igersheim an der Jagst zu Gast. Bieringen übernahm das Spiel und spielte sich einige gute Chancen heraus, welche aber nicht die Führung brachten. Zunehmend kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten auch offensive Aktionen verzeichnen. Ohne Tore ging es in die Pause.

Danach startete das Spiel kämpferisch und war von mehreren Fouls geprägt. Einen Elfmeter verwandelte Fluhrer souverän. Die Heimelf hatte noch weitere gute Chancen, konnten diese aber nicht nutzen..

Apfelb./Herrenz – Dörzb./K. 4:2

Tore: 0:1 (1.) Marco Schmieg, 1:1 (9.) Markus Reisenwedel, 1:2 (20.) Frank Leiser, 2:2 (47.) Florian Haag, 3:2 (75.) Markus Reisenwedel, 4:2 (85.) Marcel Gotthardt. – Zuschauer: 120.

In einer intensiven Begegnung sicherte sich Apfelbach/Herenzimmern gegen den Dörzbach/Klepsau drei wichtige Heimpunkte. Am Ende setzten sich die Hausherren nicht unverdient mit 4:2 durch. Dabei erwischten die Gäste einen Traumstart in die Partie und konnten bereits in der ersten Minute durch Marco Schmieg in Führung gehen. Danach entwickelte sich eine offene Partie. Zuerst traf in der neunten Minute Markus Reisenwedel zum Ausgleich, dann brachte Frank Leiser den Tabellendritten in der 20. Minute erneut in Führung. Die beste Ausgleichmöglichkeit für die Heimelf bot sich dann in der 29. Minute, als nach einem Eckball die Dörzbacher Defensive gerade noch auf der Linie klären konnte. Auch mit Beginn der zweiten Hälfte kämpften sich die Schwarz-Weißen zurück und erzielten in der 47. Minute erneut den Ausgleichstreffer. Diesmal traf Florian Haag aus kurzer Distanz zum 2:2. In der 49. Minute verhinderte dann TSV-Schlussmann Michael Bauer mit einer Glanzparade gegen Angreifer Artur Tabert einen möglichen Rückstand der Gäste. Auch in der Schlussphase der Partie wollte sich keine der beiden Mannschaft mit dem Unentschieden zufrieden geben. Zuerst vergab Dennis Stier eine gute Möglichkeit für den TSV Dörzbach/Klepsau (55.), dann brachte Markus Reisenwedel Apfelbach/Herrenzimmern das erste Mal an diesem Tag in Führung. Diesmal drückte der Apfelbacher Defensivspieler den Ball an Freund und Feind aus kurzer Distanz über die Linie (75.). Allerdings gab sich der TSV Dörzbach/Klepsau nicht geschlagen und so musste die Spielvereinigung bis zur 85. Minute warten. Dort traf Marcel Gotthardt zum 4:2 Endstand.

Wiesenbach – Hollenbach II 3:0

Tore: 1:0 (8.) Beniamin Apetrei, 2:0 (52.) Maurice Werner, 3:0 (55.) Danut Esanu.

Die Zuschauer in Wiesenbach sahen ein ruhiges und unspektakuläres Spiel gegen Hollenbach II. Von Beginn an gaben die Hausherren die Richtung vor und waren voll konzentriert bei der Sache. Nach dem 3:0 versuchte Hollenbach verstärkt den Weg zum Tor zu finden, kam aber nicht am stark spielenden Torhüter Matthias Bär vorbei. Auf der anderen Seite verhinderte das Aluminium eine höhere Niederlage.

Creglingen – Amrichshausen 4:0

Tore: 1:0 (20.) Jannik Wolfarth, 2:0 (81.) Jan Gehringer, 3:0 (84.) Tobias Roth, 4:0 (90.) Achim Feidel – Zuschauer: 135.

Creglingen gewinnt verdient gegen Amrichshausen und feiert somit ein perfektes Sechs Punkte-Wochenende. Bereits in der dritten Spielminute tauchte Roth alleine vor dem Gästekeeper auf, brachte den Ball aber nicht ins Tor. Besser machte es Wolfarth, der seinen Alleingang nach feiner Vorlage von Beck zur 1:0-Führung vollstreckte. Creglingen versuchte nachzulegen, von den Gästen kam bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel. Nach der Halbzeit versuchte Amrichshausen, die Initiative zu übernehmen, doch Creglingen stand sicher in der Defensive. Nachdem die Gäste die Chance auf den Ausgleich nicht nutzen konnten, drehte Creglingen nochmal auf. Englert zimmerte einen Freistoß an die Latte, den nächsten Versuch vom selben Spieler konnte der Gästekeeper noch parieren , doch gegen den Nachschuss von Gehringer war er machtlos. Roth erzielte nach schöner Einzelaktion das 3:0, Feidel schob überlegt einen Querpass ein. Niederstetten – Berlich/J. 0:2 Tore: 0:1 (9. Min.) Benno Schneider; 0:2 (47. Min) Dietmar Kotschik – Zuschauer: 80.

Die Heimmannschaft startete denkbar schlecht in das so wichtige „6-Punkte-Spiel“. So gingen die Gäste aus dem Jagsttal mit der ersten Aktion des Spiels in Führung. Zwar hatte die Heimmannschaft viel Ballbesitz, zwingende Chancen waren in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten Mangelware. Die zweite Halbzeit begann wie die erste und so konnten die Gäste nach einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft des TV Niederstetten auf 2:0 erhöhen. Dennoch gab sich die Heimmannschaft nicht auf. Der Anschlusstreffer wollte jedoch trotz einiger guter Chancen nicht gelingen. Unterm Strich eine unglücklich Niederlage für die Heimmannschaft. Niederstetten – Weikersh./Sch. 0:1

Weikersh./Sch. – Gammesfeld 1:2 Tore: 0:1 (25.) David Weber, 1:1 (33.) Moritz Stodal, 1:2 (50.) Aaron Weber – Zuschauer: 120.

Die Führung für Gammesfeld fiel in der 25. Min. durch Weber, der steil hinter die Abwehr der SGM geschickt wurde, vor dem Torwart verzögerte und den Ball ins lange Eck einschob. Die Heimmannschaft hatte ihre erste Torchance – die führte zum Ausgleich. Wiesler wurde auf Rechts frei gespielt und flankte zielgenau auf Stodal, der versenkte.

