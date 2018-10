Czaker weiter treffsicher

Treffsicher: Fabian Czaker vom FSV Hollenbach hat schon acht Saisontore erzielt. Robert Stolz

Fabian Czaker vom FSV Hollenbach traf am Samstag in der Partie gegen den Calcio Leinfelden-Echterdingen einmal und sichert sich somit die Führung in der Torjägerliste der Verbandsliga Württemberg.

REGIONALLIGA SÜDWEST

7 Tore: Firat, Hirst (beide Offenbach), Gösweiner (Hoffenheim II).

6 Tore: Dullek, Theisen (beide Homburg), Sommer, Sulejmani (beide Waldof Mannheim).

5 Tore: Kienle (Ulm), Wähling (VfB Stuttgart II).

OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG

8 Tore: Sanchez (Reutlingen).

7 Tore: Lindner (Bissingen), Tunjic (Stuttgarter Kickers), Vollmer (Linx).

6 Tore: Klein (Bahlingen), Sökler (Freiberg), Barini (Neckarsulm).

VERBANDSLIGA NORDBADEN

11 Tore: Ilhan (Heddesheim).

9 Tore: Zuleger (Zuzenhausen).

8 Tore: Dahlke (Sandhausen), Daum (Durlach-Aue), Fetzer (Gartenstadt), Gouras (Walldorf 2).

VERBANDSLIGA WÜRTTEMBERG

8 Tore: Czaker (Hollenbach), Dilger (Laupheim).

7 Tore: Kenniche (Neckarrems).

6 Tore: Lack (Tübingen), Lekaj (Leinfelden-Echterdingen), Nietzer (Dorfmerkingen).

LANDESLIGA ODENWALD

10 Tore: Heinrich (Höpfingen), Schmidt (Gommersdorf).

8 Tore: Bender (Mosbach), Bundschuh (Hundheim-Steinbach), Gärtner, Hespelt (beide Gommersdorf), Heckmann (Neckarelz), Rüttenauer (Oberwittstadt).

7 Tore: Turra (Walldürn). nb

