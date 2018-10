D. Link lässt Bödigheim jubeln

TSV Höpfingen III – Eubigheim 0:0

Das Verfolgerduell blieb am Ende torlos. Die Gäste aus Eubigheim verzeichneten mehr Spielanteile und ein eindeutiges „Chancenplus“, doch die Gastgeber-Defensive mit Torsteher Schüssler, vereint mit seinen Vorderleuten, bereinigte auch brenzligste Situationen bravourös.

Walldürn II – Ballenb./ O. III 5:0

Nach zwei vergebenen Chancen war es J. Bundschuh, der dem Gegner am „16er“ den Ball abnahm und zum 1:0 vollendete. In der nächsten Szene erzielte A. Haun gleich das 2:0. Mit einem schönen Kopfballtor wenige Minuten später erhöhte J. Bundschuh gar auf 3:0. Für das 4:0 per Kopf war F. Hefner verantwortlich. Kurz vor der Pause verwandelte A. Haun einen direkten Freistoß zum 5:0. Kurz vor dem Ende verhinderte S. Trabold einen Torerfolg der Gäste.

Buch/B./E./G./A. II – Buchen II 2:4

In der 38. Minute brachte X. Bechthold die Gastgeber in Führung. Durch einen Doppelschlag drehten die Gäste durch B. Felch und D. Dietz das Spiel (55./57.) B. Felch erhöhte in der 70. Minute auf 3:1. M. Kohlmann erzielte in der 87. Minute das 4:1. In der 89. Minute verkürzte D.Djapa auf 2:4.

Sennfeld/R./LII – Donebach II 2:3

Pech in der 27. Minute, als sich J. Matter auf der rechten Seite durchsetze mit seinem Flachschuss nur den Pfosten traf. Die Gäste nutzten ihre erste Chance in der 40. Minute durch einen direktverwandelten Eckball zum glücklichen 1:0. Eine Minute später schob J. Matter flach zum 1:1 ein. Nach der Pause waren es wiederum die Gäste, die in der 53. Minute nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr das 2:1 erzielten. Nur vier Minuten später waren es wieder die Gäste, die durch einen Lupfer auf 3:1 davonzogen. Spannend wurde es zum Schluss, als die SpG in der 86. Minute den Anschlusstreffer markierte, und im Anschluss auf den Ausgleich drängte. Es blieb jedoch beim verdienten Sieg der Gäste.

FSV Dornberg – TSV Merchingen

Das Spiel wurde abgesetzt.

Hainstsadt/ H.II – Bödigheim 1:2

A. Nehring erzielt in der 42. Minute das 1:0 für die Gäste. M. Mackert schaffte in der 62. Minute den Ausgleich. D. Link erzielte in der 68. Minute den Siegtreffer für die Gäste.

