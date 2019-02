Da blitzte auch wieder viel Edelmetall

Bei den „Ditzinger Young Masters 2019“ zeigten die Fechter des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim wieder einmal ihre Topform. Im Damenflorett U10 (Jahrgang 2009) sicherte sich Sara-Marie Weigand die Silbermedaille. Einen Tag später musste sie sich mit dem Degen im Viertelfinale knapp mit 10:9 geschlagen geben und erreichte den fünften Platz.

Vereinskollege Daniel Karp machte es nach und erkämpfte sich im Herrenflorett U10 (Jahrgang 2009) ebenfalls einen guten fünften Platz und musste sich erst im Viertelfinale geschlagen geben.

Im Damenflorett U11 (Jahrgang 2008) gewann Svenja Heinrich die Silbermedaille. Heinrich verlor erst im Finale gegen die Marburgerin Merle Herwig. Am Tag danach sicherte sie sich fehlerfrei mit dem Degen die Goldmedaille. Im Herrenflorett U11 (Jahrgang 2008) sicherte sich Kai Wundling nach fehlerfreier Vorrunde, sowie eindeutigen Siegen im Viertel- und Halbfinale den Einzug ins Finale. Das spannende Finale entschied er mit 4:3 für sich und gewann Gold.

Im ältesten Schülerjahrgang U12 (Jahrgang 2007) musste sich Louis Noe mit dem Florett im Viertelfinale knapp dem Franzosen Tom Eby mit 10:8 geschlagen geben und landete auf einem guten achten Platz. Am nächsten Tag sicherte er sich im Degen ohne Probleme die Goldmedaille. Bei den B-Jugendlichen U13 gewann Anastasia Tropmann alle Gefechte in ihrer Runde. Nach deutlichen Siegen im Direktausscheid landete Tropmann im Halbfinale auf Lilly Eger vom SC Korb und gewann die Goldmedaille. Die B-Jugendliche Antastasia Tropmann startete noch in der Altersklasse der A-jugendlichen U17, in der sie sich teilweise gegen bis zu vier Jahren ältere Konkurrentinnen behaupten musste. Hier erfocht sie sich auch mehr als verdient die Bronzemedaille. fc

