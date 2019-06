Dalyanci macht den Unterschied

FC Langenburg – TSV Gaildorf 2:0

Tore: 0:1, 0:2 (75./80.) Semih Dalyanci. – Schiedsrichter: Oliver Swoboda (Pfedelbach). – Zuschauer: etwa 850 (in Matzenbach).

Der Gegner des SV Edelfingen im Relegationsfinale am Freitag, 21. Juni, in Westgartshausen heißt FC Langenburg. Im zweiten Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Hohenlohe war der A2- Vertreter gegen den spielerisch sogar leicht überlegenen, im Abschluss aber zu harmlosen A1-Vizemeister TSV Gaildorf das effektivere Team und gewann deshalb auch verdient.

Glücklicherweise waren die Temperaturen am Freitagabend in Matzenbach sehr angenehm, denn die insgesamt eher schwache Partie hätte die etwa 850 Zuschauer kaum erwärmen können. „Das Spiel geht von Sechszehner zu Sechszehner“, brachte ein neutraler Betrachter das Geschehen auf den Punkt. Beide Teams scheuten das Risiko und waren in allererster Linie darauf bedacht, hinten nichts anbrennen zu lassen.

Nach einer knappen Viertelstunde kamen die Langenburger zur ersten Torgelegenheit, danach hatte der TSV Gaildorf mehr vom Spiel und kurz vor dem Seitenwechsel auch drei nennenswerte Torchancen: In der 40. Minute rettete das Aluminium für den FC, kurz zuvor hatte Athanasios Thomos seine durchaus sehenswerte Direktabnahme nach Flanke von rechts etwas zu hoch angesetzt. Was den „Elfer“ des TSV allerdings wenig später dazu bewegte sich im Strafraum fallenzulassen anstatt den Ball, nachdem er Torwart Joachim Fritsch schon ausgespielt hatte, ins leere Tor zu schieben, ist schwer ergründbar – ein Foul des Keepers lag jedenfalls, auch wenn es der Gaildorfer Anhang ganz anders sah, nicht vor.

Auch in der zweiten Hälfte ging es, vor allem über die beiden sehr agilen und schnellen Außenspieler Thomos auf der rechten und Koukuliates auf der linken Seite, fast eine halbe Stunde lang in erster Linie Richtung Langenburger Tor. Am gegnerischen Strafraum war der Vizemeister der A1 mit seinem Latein allerdings am Ende. Lediglich noch einmal, in der 50. Minute, musste der Ex-Oberliga-Keeper des FSV Hollenbach im Eins-gegen-Eins gegen Koukuliates sein Können unter Beweis stellen.

TSV im Angriff zu harmlos

„Wir haben nach einer zähen Anfangsphase unseren Rhythmus gefunden und hatten auch mehr Ballbesitz, waren aber vorne viel zu harmlos. Der Gegner hat aus drei Chancen zwei Tore gemacht“, resümierte TSV-Coach Manfred Schmierer. Die größere Effektivität des FC Langenburg hatte einen Namen: Semih Dalyanci. Der Oberliga erfahrene Spielertrainer und in den Punktspielen dieser Saison erfolgreichste Torschütze, der sich fast eine Stunde lang völlig unauffällig ins Langenburger Defensivkollektiv eingereiht hatte, sorgte in der 65. Minute in aussichtsreicher Position für den ersten, zum Glück für den Gaildorfer Schlussmann allerdings zu unplatzierten Warnschuss. Zehn Minuten später war allerdings kein Kraut gegen sein Geschoss gewachsen, das, nach sehr guter Vorarbeit von Lucas Schmidt aus 22 Metern Entfernung abgefeuert, im Gaildorfer Kasten einschlug. Fünf Zeigerumdrehungen später bewies der 31-jährige Routinier erneut seine Klasse: Ein weiter Abschlag von Torwart Fritsch (bis in den Gaildorfer Strafraum!) wurde von seinem Gegenspieler unterschätzt und Dalyanci hob den Ball gefühlvoll über den herauseilenden Keeper zum 2:0 ins Netz.

Die große Freude des Langenburger „Zehners“ konnte auch die Tatsache nicht trüben, dass er fürs Trikotausziehen beim Torjubel eine der insgesamt nur zwei Gelben Karten in diesem sehr fairen und von Schiedsrichter Oliver Swoboda sehr umsichtig geleiteten Spiel erhalten hatte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019