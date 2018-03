Daniel Niedzkowski folgt auf Wormuth

Anzeige

Daniel Niedzkowski wird Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs. Der 41-Jährige wird Nachfolger von Frank Wormuth, der den Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie zehn Jahre lang geleitet hatte und am Montagabend in Rahmen der Abschlussveranstaltung des 64. Fußball-Lehrer-Lehrgangs verabschiedet wurde.

Wormuth wird in der kommenden Saison Cheftrainer bei Heracles Almelo in den Niederlanden. Niedzkowski ist aktuell Assistenztrainer der U21-Nationalmannschaft. Diese Rolle bleibt von seiner neuen Aufgabe unberührt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Daniel Niedzkowski spielte in der Regionalliga für den Wuppertaler SV und den FC Remscheid. Nach der aktiven Karriere erwarb er die Fußball-Lehrer-Lizenz und wurde im Anschluss Mitarbeiter von DFB-Chefausbilder Frank Wormuth. Zur Saison 2013/2014 wechselte Niedzkowski als Co-Trainer zu Bayer Leverkusen. Für den Bundesligisten absolvierte er 102 Bundesliga- und 26 Champions-League-Spiele.