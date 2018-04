Danny Galm bleibt Trainer

Anzeige

Auch über den Sommer hinaus wird Danny Galm die U17 der TSG 1899 Hoffenheim als Cheftrainer verantworten. Der 32-jährige A-Lizenz-Inhaber hatte das B-Junioren-Bundesligateam der TSG in der Winterpause übernommen und es bislang erfolgreich durch die Rückrunde geführt.

„Wir sind in unserer Entscheidung, Danny Galm zur U17 hochzuziehen absolut bestätigt worden. Er hat einen guten Draht zu den Jungs und eine klare Vorstellung davon, wie er Fußball spielen lassen will. In den knapp zwei Jahren, die er jetzt bei uns ist, hat er gezeigt, dass er ein richtig guter Trainer ist“, sagt Dirk Mack, Direktor Nachwuchs bei der TSG und fügt an: „Dass Danny Galm auch den Jahrgang 2002 in der B-Jugend-Bundesliga betreuen wird, ist für uns die logische Konsequenz aus seiner hervorragenden Arbeit bei uns in der Akademie.“

Als Nachfolger des heutigen Co-Trainers der Profimannschaft, Pellegrino Matarazzo, hatte der vorherige U16-Trainer in der Winterpause den aktuellen U17-Jahrgang 2001 übernommen - zunächst übergangsweise. Seitdem gewann das B-Jugend-Bundesligateam alle sieben Punktspiele unter Galm und verbesserte sich auf den zweiten Tabellenplatz. Danny Galm war als Spieler auch für die Spvgg. Neckarelz aktiv. tsg