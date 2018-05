Das Handy ist wichtig

Anzeige

Für den neutralen Betrachter geht es besser wirklich nicht: Der TSV Oberwittstadt II und der FC Bödigheim kämpfen am letzten Spieltag punkt- und annähernd torgleich im Fernduell um den Titel. Zwei Tore liegt der TSV vorne, und die gilt es im Heimspiel gegen den SV Leibenstadt zu verteidigen. Und das ist von der Papierform her sicher die schwerere Aufgabe als die, die der FCB zu bewältigen hat, denn der spielt beim Neunten in Bofsheim. Theoretisch könnte es sogar so weit kommen, dass beide am Ende punkt- und torgleich sind. Beispiel: Oberwittstadt II gewänne 4:2 und Bödigheim 4:0. Dann würde der direkte Vergleich zählen und der spricht für den TSV. Das Handy wird also wichtig sein am Rande der beiden Sportplätze. mf