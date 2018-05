Anzeige

SG Buch/Brehmen-Erfeld/Gerichtstetten II – TSV Höpfingen III. Noch einmal auswärts die Leistungsschraube voll aufdrehen – der TSV steht kurz davor, die Saison als Tabellendritter zu beenden. Das wäre zwar ein Platz schlechter als in der vergangenen Saison, aber trotzdem ein Erfolg.

SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen – TTSC Buchen. Das Schönste kommt zum Schluss, könnte man sagen: Vizemeister gegen Meister. Keinen einzigen Fehler haben in dieser Saison die Buchener gemacht. Das letzte Spiel ist das einzige, das den TTSC von einem perfekten Rundenabschluss trennt – und das schwerste. Die SpG wird ihren Kontrahenten noch einmal mächtig aus der Reserve locken und ist die einzige Mannschaft, die deren makellose Quote noch vermiesen kann. Zudem gilt es für die neue SpG, die Form zu wahren für die anstehende Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse A Buchen. an

