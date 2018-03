„Das Spiel hat mich abgeholt“

Anzeige

Tore: 1:0 (17., Foulelfmeter) Demir, 1:1 (76., Foulelfmeter) Czaker (Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Marcel Lalka. – Zuschauer: 300.

Für den FSV Hollenbach war das 1:1 bei der TSG Öhringen im Verbandsliga-Aufstiegskampf zu wenig. Die Spfr. Dorfmerkingen sind als Tabellenführer nun auf sechs Punkte davongezogen. Hollenbach steht aber weiter auf Rang zwei – auch weil die Partie des TSV Ilshofen ausfiel.

Für den Aufsteiger war der Punktgewinn dagegen ein Bonus im Abstiegskampf. „Es war ein Spiel, das auch mich abgeholt hat“, sagte Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger. Nur das i-Tüpfelchen in Form vom 2:1 hat gefehlt.“ Er war nicht unzufrieden mit seinem Team. „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft. Unser Manko ist, dass wir aus unseren Chancen zu wenig gemacht haben. Ansonsten bin ich mit dem Auftritt der Mannschaft absolut einverstanden. Wir haben gezeigt, dass es einen Unterschied zwischen Hollenbach und Öhringen gibt.“

Hollenbach gab am Samstag auf dem Kunstrasen den Ton an. Der FSV versuchte das Spiel zu machen, Öhringen versuchte die Räume eng zu machen. Dies gelang auch meist. Die Gastgeber ließen nur ganz wenige Chancen zu. Hollenbachs Torwart Philipp Hörner sprang am Ball vorbei und rammte dafür Volkan Demir um. Elfmeter. Der Öhringer Torjäger verwandelte den Strafstoß sicher zur Führung.

Die Gäste spielten ruhig weiter. Doch die klaren Chancen blieben aus. Michael Kleinschrodt lief als Sturmspitze viel, doch in aussichtsreicher Position stand er selten. „Er arbeitet und läuft die Gegner müde“, war Wenninger trotzdem zufrieden. Der gelernte Mittelstürmer Fabian Czaker saß lange auf der Bank.

Nach der Pause versuchte Hollenbach, den Druck zu erhöhen. Kleinschrodt per Kopf (53.) scheiterte an Götz. In der 65. Minute hatte der eingewechselte Czaker dann den Ausgleich auf dem Fuß. Aus sieben Metern scheiterte er an Götz. In der 73. Minute dann Pech für Öhringen. Götz faustete eine flache Hereingabe an der Strafraumgrenze weg und brachte dabei Kleinschrodt zu Fall. Für den Schiedsrichter ein Elfmeter, obwohl Götz klar den Ball gespielt hatte. Czaker schnappte sich den Ball und verwandelte zum 1:1. Nun drückte der FSV auf den Siegtreffer. Kleinschrodt (81.) köpfte nur Zentimeter am Tor vorbei. Und in der 90. Minute hätte es den zweiten Elfmeter für Hollenbach geben können. Nicola Sasso klärte unsanft gegen Manuel Hofmann – mit gestrecktem Bein. Es gab nur Eckball, nach dem Demir auf der Linie rettete.

