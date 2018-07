„Das Teamkonstrukt ist unsere Stärke“

Anzeige

In der Sommerpause verstärkte sich der SV Nassig mit acht Spielern für seine vierte Saison in der Landesliga. Die Hälfte davon kommt aus der eigenen Jugend. Gerade die erfolgreiche Jugendarbeit der Nassiger hat sich bewährt. So hat ein Großteil der Nassiger Landesliga-Mannschaft bereits in den Jugend-Mannschaften für den Verein gespielt. Und so ist es auch bei den vier externen Neuzugängen. Bis auf Jan Link (kam von der JFG Bayerischer Odenwald) hat jeder der Neuen eine Vergangenheit beim SV Nassig. Einer dieser Rückkehrer ist Szymon Piechowiak (kam von der SV Viktoria Wertheim). Gegenwarth ist überzeugt, dass er „mit seinem Alter und seiner Person helfen wird.“

Auf der anderen Seite musste der SV Nassig sechs Abgänge verschmerzen, wodurch die Mannschaft vor einem Umbruch steht. „Sicherlich ist jetzt weniger Erfahrung da, vor allem was Christian Semmler betrifft“, so Kieslich. Semmler wechselte zum SV Pülfringen in die Kreisklasse A TBB und wird dort als Spielertrainer agieren.

Für die beiden Trainer gilt es also, die neuen Spieler schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren. Steigerungspotenzial sieht Gegenwarth in erster Linie im Offensivbereich: „Besser werden muss das Verwerten von Torchancen. Wir haben in der letzten Runde viele Spiele knapp verloren.“

Für den Angriff bieten sich den beiden Trainern Gegenwarth und Kieslich mehrer Alternativen. Zu diesen gehören Philipp Oetzel und Eric Klein, aber „auch Szymon Piechowiak und Leon Sock stehen für Torgefahr“, so Gegenwarth.

Einen Erfolg landete der SV Nassig schon vor Beginn der Runde mit dem Gewinn der Wertheimer Stadtmeisterschaft. „Ein Erfolgserlebnis kann nicht schaden“, so Kieslich, der um die Schwere der Aufgabe in der langen Landesliga-Saison weiß. Und zu dieser sollen in dieser Saison nicht wieder zwei weitere Wochen dazukommen...

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.07.2018