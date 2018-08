Das Top-Spiel steigt beim TSV Buchen

TSV Buchen – TSV Rosenberg. Es ist das erste Topspiel zweier Meisterschaftsfavoriten in dieser Saison. Rosenbergs Trainer Christoph Meier sagt folgendes über die Partie: „Wir haben am Samstag mit Buchen einen sehr starken Gegner vor der Brust, der versuchen wird, daheim die drei Punkte zu behalten. Wir werden alles dafür geben, um etwas Zählbares mit nach Rosenberg zu nehmen. Der TSV hat die letzten Jahre dauerhaft Landesliga oder Verbandsliga gespielt, daher werden sie uns einiges abverlangen. Wir müssen von Anfang bis Ende konzentriert bleiben und dauerhaft 120 Prozent geben. Obwohl uns urlaubs- und verletzungsbedingt einige Spieler fehlen, fahren wir mit Respekt, aber nicht mit Angst zum TSV Buchen und freuen uns auf das Spiel.“

TSV Gommersdorf II – Spvgg. Hainstadt. Das zweite Favoritenduell an diesem Spieltag: Beide Teams hatten sich am ersten Spieltag mehr erhofft als ein Unentschieden, doch auch die schwächeren Mannschaften zeigten, dass sie dagegen halten können. Um aber „oben mitzuspielen“ zählt am Ende jeder Punkt und so werden Gommersdorf und Hainstadt alles daran setzen, die Zähler einzuheimsen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

SV Osterburken II – FC Schloßau. Als einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft startete der FC Schloßau vergangenes Wochenende in die neue Saison und bewies beim 6:1-Erfolg gegen Seckach sogleich, dass sie der Favoritenrolle gerecht werden können. Auch der SV Osterburken II startete mit einem Sieg in die neue Runde. Besonders den stärkeren Teams knöpfte der SVO in der vergangenen Spielzeit immer wieder Punkte ab. Muss der FC Schloßau um den nächsten „Dreier“ bangen?

VfB Sennfeld/Roigheim – FC Schweinberg. Überraschend deutlich gewann Aufsteiger Sennfeld/Roigheim am ersten Spieltag gegen den VfB Heidersbach und eines ist klar: Der Aufsteiger ist trotz des breiten Favoritenfeldes kein unbeschriebenes Blatt und hat das Potenzial, den ein oder anderen Gegner zu ärgern. Dies versucht der FCS jedoch zu verhindern, indem das Team von Christian Greulich der Spielgemeinschaft die Punkte streitig machen möchte. In der ersten Partie der dieser Spielzeit zeigten der FCS bereits, dass sie auch gegen „große“ Teams, wie zuletzt den Landesliga-Absteiger Buchen, siegen können.

SpG Erfeld/Gerichtstetten – Götzingen/Eberstadt. Für die SpG Erfeld/Gerichtstetten ist die Zielsetzung in diesem Jahr klar: Klassenerhalt! Bei dieser Mission hat die SpG mit Götzingen/Eberstadt erneut einen starken Gegner vor der Brust, der die Punkte definitiv nicht herschenken wird, auch wenn sie in der ersten Partie gegen den VfR Gommersdorf II Zähler liegen ließen.

Hardheim/Bretzingen – TSV Mudau. Im ersten richtigen „Härtetest“ für die neugegründete Spielgemeinschaft zeigte Hardheim/Bretzingen eine solide Leistung und holte einen Punkt. Auch für den TSV Mudau ist der Saisonstart mit neuem Trainer geglückt. Die Mudauer gehen aufgrund der Erfolge in der letzten Saison als Favorit in die Partie. Vielleicht ist Hardheim/Bretzingen ja für die ein oder andere Überraschung gut. Beide Mannschaften müssen das Viertelfinal-Aus im Kreispokal verkraften. Hardheim Bretzingen unterlag Donebach ebenso 0:1 wie Mudau in Schweinberg.

FC Hettingen – TSV Höpfingen II. Den ersten Dämpfer musste der neue TSV-Coach „Matze“ Beckert bei der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Osterburken II direkt im ersten Spiel hinnehmen und auch gegen den FC Hettingen wartet nun keine einfache Aufgabe auf die Landesligareserve. Der FCH ist, wie schon in der vorigen Saison, personell gut aufgestellt und kann der Konkurrenz einiges abverlangen. Sie zählen mit den anderen beiden Aufsteigern deshalb auch zurecht zum erweiterten Favoritenkreis.

SV Seckach – SV Waldhausen. Obwohl der SV Waldhausen als Aufsteiger aus der A-Klasse in die neue Runde geht, gehören sie zum erweiterten Favoritenkreis – und das zu Recht. Denn mit zwölf Punkten Vorsprung und nur einem verlorenen Spiel wurde der SVW souverän Meister und zwischenzeitlich war man der Ansicht, sie seien in der A-Klasse fehl am Platz. Der SV Seckach hingegen gehörte im letzten Jahr zu den Abstiegskanidaten und hielt die Klasse nur aufgrund der „Fusionen“ und auch im ersten Spiel der gerade gestarteten Runde läuft es alles andere als gut für den SV Seckach: Nach der 6:1-Niederlage liegt man auf dem vorletzten Tabellenplatz.

FC Donebach – VfB Heidersbach. In den letzten 15 Jahren gab es zwischen den beiden Mannschaften 18 Duelle. Siebenmal siegte der FCD, viermal der VfB und siebenmal endete es unentschieden – die Statistik spricht also für den FC Donebach. Und auch die Tabellensituation nach dem ersten Spieltag zeigt Donebach im Vorteil. Doch der VfB Heidersbach hatte in der vergangenen Saison den besten Angriff und baut auch diese Runde wieder auf die Offensivstärke. Beim FCD steht bis auf Weiteres der 49-jährige Routinier Holger Jakob im Tor. Er vertritt den schwer an der Schulter verletzten Holger Schüssler.

