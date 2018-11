„Das Turnier ist gut für den Teamgeist der Mannschaft“

Der Überraschungssieger des vergangenen Jahres hat die Ehre: Die Würzburger Kickers eröffnen das Juniorenturnier der 17. Auflage des ebm-papst-Hallenmasters. Gegner am 5. Januar um 9 Uhr in der Mulfinger Gerhard-Sturm-Halle wird der Qualifikant des RBKJ-Cups sein. Damit geben zwei Außenseiter den Startschuss. Denn die Würzburger Kickers spielen in der Bayernliga, gehören damit zu den Teams aus einer der niedrigsten Spielklassen.

Viele Bundesligisten

Auch dieses Jahr ist das Teilnehmerfeld gespickt mit A-Jugend-Bundesligisten. Hinzu kommen zwei internationale Teams: der FC St. Gallen (U18 Liga) und der sc Heerenveen (Ehrendivision U19). Eine kleine Änderung gibt es beim Ticketverkauf. Karten sind lediglich online erhältlich. Und zwar ab Montag, 3. Dezember, über die Internetseite des ebm-papst Hallenmasters (www.ebmpapst-hallenmasters.de).

Während die Schweizer im vergangenen Jahr in der Gruppenphase als Fünfter ausschieden, kämpften sich die Niederländer bis ins Halbfinale durch und verloren dort gegen ein weiteres Überraschungsteam: gegen den Qualifikanten Spvgg. Ansbach. „Das Turnier war etwas anderes für uns“, meinte Heerenveens Kapitän Vanja Drkusic. „Es hat viel Spaß gemacht und ist auch gut für den Teamgeist, wenn man ein Wochenende lang zusammen ist.“ Drkusic ist mittlerweile in die zweite Mannschaft des SC aufgerückt und wird nicht mehr beim Hallenmasters mit dabei sein. Trainer Paul Raveneau kommt mit seinen Jungs gerne nach Mulfingen: „So ein Turnier macht uns besser. Das ist auch ein Grund, warum wir hier sind, um mal gegen andere Gegner zu spielen“, sagt er. „Es ist für die Spieler eine Abwechslung.“

Verschiedene Ligen

Die Abwechslung, die anderen Gegner, hat sein Team auch in diesem Jahr. Heerenveen wurde in Gruppe A mit Fortuna Düsseldorf (Bundesliga West), 1. FC Nürnberg (Bundesliga Süd/Südwest), FC Augsburg (Bundesliga Süd/Südwest), Karlsruher SC (Bundesliga Süd/Südwest) und dem Sieger des Jako-Cups gewählt. In Gruppe B treffen St. Gallen, Bayer Leverkusen (Bundesliga West), Eintracht Braunschweig (Regionalliga Nord), FC Ingolstadt (Bundesliga Süd/Südwest), Titelverteidiger Würzburger Kickers (Bayernliga) sowie der Sieger des RBKJ-Cups aufeinander. Spannung ist also auch in diesem Jahr wieder garantiert. Das ist es auch, was den Reiz ausmacht – für Spieler und Zuschauer. Teams, die in verschiedenen Ligen spielen, treffen aufeinander.

„Das Turnier ist überragend“, lobt Würzburgs Trainer Claudiu Bozesan. Er rangiert in der Bayernliga mit seiner Mannschaft momentan auf Rang neun. „Alles ist sehr professionell.“ Gerade auf die Professionalität, auf die Atmosphäre legen die Veranstalter von ebm-papst und dem ausrichtenden Verein SV Mulfingen großen Wert.

Auch für die Schweizer ist das Turnier etwas Besonderes. „So etwas gibt es in dieser Altersstufe bei uns praktisch nicht“, sagt Trainer Brunello Iacopetta. „Ich finde es super. Das ist ein toller Vergleich.“ Er ist allerdings mittlerweile in die U21 aufgerückt. Auch das ist es, was Jugendturniere ausmacht: Durch die Fluktuation bei Spielern und auch Trainern sind die Teams immer wieder neu und spielen erfrischend auf.

Drei Favoriten

Nominell, geht man nach den Tabellenplätzen in den jeweiligen Ligen, sind Augsburg, Leverkusen und Karlsruhe als stärkste Teams einzuschätzen. Gerade die Leverkusener machten in den vergangenen Jahren durch ihre starke Nachwuchsarbeit auf sich aufmerksam. Kai Havertz wurde jetzt erst zum Nationalspieler. Benjamin Henrichs wechselte von Bayer zum AS Monaco, um nur zwei Beispiele zu nennen. Dem Gesetz der Serie folgend müsste dieses Jahr der Titelgewinn in Mulfingen drin sein. Trotz ihrer Tabellenränge im hinteren Mittelfeld besitzen auch die anderen Teams gut ausgebildete Fußballer. Vor allem lassen die Platzierungen auf dem Feld nur bedingt Schlüsse für das Auftreten in der Halle zu. ebm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018