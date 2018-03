„Das war heute ganz große Klasse“

Anzeige

Tore: 0:1 (27.) Michael Kleinschrodt, 1:1 (90.) Tizian Amon (Eigentor). – Zuschauer: 220.

Hollenbach zeigte im Spitzenspiel eine deutliche Leistungssteigerung. Beim Tabellenführer Dorfmerkingen holte der Verbandsligist beim 1:1 einen Punkt und eroberte sich Tabellenrang 2 zurück. Trainer Marcus Wenninger war zufrieden mit dem Auftritt: „Das war wieder der FSV Hollenbach, wie wir ihn kennen.“

In den ersten beiden Spielen des Jahres hatten die Hollenbacher ihr Leistungsvermögen nicht über 90 Minuten auf den Platz gebracht. Zum ersten Mal nach seiner Pause stand Hannes Volk in dieser Saison auf dem Platz. „Er war der aggressive Leader“, sagte Wenninger. Hervorheben wollte er aber keinen Spieler.

Schon in der 2. Minute setzte dann der Spitzenreiter ein erstes Ausrufezeichen. Doch Torhüter Phillip Hörner hatte aufgepasst und reagierte bei dem Fernschuss hervorragend. Ansonsten hatten die Hollenbacher die starken Dorfmerkinger im Griff. „Es gab kaum Aktionen von denen, die zielführend waren“, berichtete Wenninger. Auf der anderen Seite ließen aber auch die Gastgeber nur wenig zu.

Auf dem relativ schmalen Kunstrasen schafften es beide Mannschaften, die Räume eng zu machen. „Wir waren von der Psyche und auch von der Physis her stärker“, so Wenninger. „Was wir heute gespielt haben, war ganz große Klasse.“

Die Hollenbacher Führung fiel nach einer Ecke von Lorenz Minder, die Michael Kleinschrodt mit dem Kopf verwertete (27.). Hollenbach hielt danach voll dagegen, war präsent und arbeitete konzentriert. Czaker hatte die Chance zum 2:0 (75.). auf dem Fuß. Bis in die Nachspielzeit hielt die Hollenbacher Führung, ehe Tizian Amon den Ball nach einem Freistoß unglücklich mit dem Kopf zum 1:1 ins eigene Tor verlängerte. „Das Ergebnis schmälert unsere Leistung nicht“, so Wenninger. „ Wir wollten uns und allen anderen zeigen, dass wir noch da sind. Jetzt haben wir im Kampf um Platz 2 wieder alles selbst in der Hand.“ hesch

