Das Wichtigste zur Wechselperiode I auf einen Blick

Es ist wieder soweit. Um Fußball steht die Wechselperiode I bevor und die Vorbereitung auf die neue Saison läuft bereits auf Hochtouren. Vereine müssen unbedingt die Fristen beachten.

Das offizielle Spieljahr beginnt am 1. Juli und die Wechselperiode läuft wie bei den Profis bis zum 31. August. Da der 31. August in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, verlängert sich die Frist automatisch bis zum nächsten Werktag (Montag, 2. September). Das bedeutet: Alle Wechselangelegenheiten von Amateurspielern und Vertragsspielern ab der 3. Liga abwärts bis zur Kreisklasse C, einschließlich dem älteren A-Junioren-Jahrgang (2001) sowie dem älteren B-Juniorinnen-Jahrgang (2003), müssen der Passstelle des Badischen Fußballverbandes bis zum Fristende am 2. September. Hierbei ist zu beachten, dass die Abmeldung unbedingt bis zum 30. Juni erfolgen muss.

Abmeldung

Will ein Spieler den Verein wechseln, muss er bei seinem bisherigen Verein als aktiver Spieler nachweisbar abgemeldet werden. Dafür gibt es zwei Wege:

Variante 1: Willigt der Spieler schriftlich ein, kann der aufnehmende Verein einen Antrag auf Vereinswechsel online über das DFBnet Pass-Online-Portal stellen. Als Abmeldetag gilt der Tag der Eingabe in das System. Das muss bei Herren und Frauen bis einschließlich 30. Juni und in der Jugend bis einschließlich 15. Juli erfolgen. Das Abmeldedatum kann nicht mehr rückwirkend geändert werden kann.

Variante 2: Der aufnehmende Verein kann den Spieler in Form einer Abmeldepostkarte per Einschreiben abmelden. Als Empfänger-Adresse gilt ausschließlich die offizielle Vereinsanschrift. Diese kann über den Vereinsmeldebogen eingesehen werden. Der Poststempel gilt als Tag der Abmeldung. Damit beginnt eine 14-Tage-Frist, in der der abgebende Verein verpflichtet ist, den Spieler online abzumelden. Zum Nachweis einer Verfristung muss die Postkarte per Einschreiben mit Rückschein oder Übergabe Einschreiben versendet werden. Mit dem Tag der Abmeldung endet auch zugleich die Spielberechtigung für den bisherigen Verein.

Freigabe

Meldet der abgebende Verein den Spieler innerhalb der 14-Tage Frist nicht online ab oder gibt eine Erklärung über die Abmeldung ab, gilt der Spieler als freigegeben. Dies gilt für alle Arten der Abmeldung.

Im Jugendbereich erhält ein Spieler nach der fristgerechten Abmeldung und der Freigabe des abgebenden Vereins die Spielberechtigung frühestens zum 16. Juli. Stimmt der abgebende Verein der Freigabe nicht zu, erhält der Spieler die Spielberechtigung zum 1. November 2019.

Bei Abmeldung nach dem 15. Juli und Freigabe erhält der Spieler eine Wartefrist von drei Monaten ab dem Tag der Abmeldung. Wenn das letzte Spiel länger als sechs Monate zurückliegt, erhält der Spieler die sofortige Spielberechtigung.

Bei Herren und Frauen gilt: Wurde der Spieler fristgerecht abgemeldet und der abgebende Verein erteilt eine Freigabe, erhält der Spieler das sofortige Spielrecht für Pflichtspiele (frühestens ab dem 1. Juli. Die Spielberechtigung für Pokal- und Freundschaftsspiele beginnt mit dem Tag des Eingangs.

Stimmt der abgebende Verein dem Wechsel nicht zu, erhält der Spieler die Spielberechtigung zum 1. November. Um diese Sperre zu verhindern, kann in der Wechselperiode I die nachträgliche Freigabe „erkauft“ werden. Die Höhe der Ausbildungsentschädigung ist festgelegt und hängt von verschiedenen Faktoren (Alter, Spielklasse und Dauer der Zugehörigkeit beim bisherigen Verein) ab. Im Internet steht unter www.badfv.de/service-beratung/passwesen ein digitaler Entschädigungsrechner zu Verfügung.

Vertragsspieler

Will ein Vertragsspieler seinen Verein verlassen und beim neuen Verein Amateurspieler werden, muss zum 30. Juni entweder der Vertrag auslaufen oder die einvernehmliche Vertrags-Auflösung der BFV-Passstelle angezeigt werden.

Der aufnehmende Verein benötigt trotz des auslaufenden oder vorzeitig beendeten Vertrags einen Nachweis der fristgerechten Abmeldung zum 30. Juni. Die Beantragung des Vereinswechsels durch den aufnehmenden Vereins muss zwischen dem 1. Juli und dem 31. August/2. September durch Vorlage der vollständigen Unterlagen bei der Passstelle erfolgen.

Die Spielerlaubnis für den antragstellenden Verein hängt sowohl vom Antragseingang als auch von dem Freigabevermerk des abgebenden Vereins ab.

Erhält ein Vertragsspieler oder ein Amateurspieler beim neuen Verein einen Vertrag, muss er nicht zwingend abgemeldet werden. Unabhängig vom Freigabevermerk des abgebenden Vereins erhält der Spieler die Spielerlaubnis zum Antragseingang, frühestens zum 1. Juli. Die Vertragslaufzeit muss immer mindestens bis zum Ende der laufenden Runde festgeschrieben sein und spätestens zum 2. September beginnen. Der Vertrag muss der Passstelle bis zum 31. August/2. September im Original vorliegen. Der Sozialversicherungsnachweis und damit die Bestätigung, dass für den jeweiligen Vertragsspieler die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abgaben abgeführt werden, muss spätestens drei Monate nach Vertragsbeginn durch den Verein nachgewiesen werden.

Vertragsabschlüsse, Vertragsverlängerungen oder Vertragsauflösungen müssen spätestens 14 Tage nach Abschluss angezeigt werden. Nicht unverzüglich vorgelegte Vertragsangelegenheiten können nicht anerkannt werden.

Sollte es Fragen zu den aktuellen Wechselbestimmungen haben, steht im Bereich des Badischen Fußball-Verbandes die Passstellen-Mitarbeiterin Christina Richter, Telefon 07 21 /4 09 04 57, E-Mail Christina.Richter@badfv.de zur Verfügung. cr

