„Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“

Auf Wunsch der Obersontheimer wurde die Partie vom vergangenen Sonntag auf den morgigen Donnerstag (15 Uhr in Obersontheim) verlegt. Mit 17 Punten steht Wachbach auf Platz sechs und damit fünf Punkte hinter Obersontheim. Dies ist Trainer Arben Kaludra bewusst. „Der Ausgang des Spiels kann richtungsweisend für die Plätze an der Tabellenspitze sein.“

Schon einmal trafen beide in dieser Saison aufeinander. In der zweiten Runde des Bezirkspokals gewann Obersontheim in Wachbach 2:0 und warf die Wachbacher aus dem Pokal. In der Verbandsrunde hat sich Obersontheim nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen und spielt momentan sehr erfolgreich. Seit sieben Spielen ist die Elf von Spielertrainer Andrey Nagumanov ungeschlagen und möchte mindestens den Aufstiegsrelegationsplatz erreichen. Wachbach hat auswärts bisher je zweimal gewonnen und verloren und ein Unentschieden erreicht.

Trainer Kaludra sieht Obersontheim als Favoriten. „Dennoch fahren wir dort hin, um zu gewinnen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Auch wenn wir derzeit nicht so konstant sind, können wir an einem guten Tag jeden schlagen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018