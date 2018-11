Das wird kein Spaziergang

Die TSG Hoffenheim biegt in der Hinrunde der Allianz-Frauen-Bundesliga auf die Zielgerade ein. Drei Spiele stehen für die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann in den kommenden zwei Wochen noch an. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt die TSG den MSV Duisburg im Dietmar-Hopp-Stadion.

Chef-Trainer Jürgen Ehrmann sagt über den Gegner: „Der MSV Duisburg hat eine ähnliche Spielweise wie der SC Sand: robust und unbequem. Duisburg setzt seinen Gegner oft mit drei Spielerinnen früh unter Druck, aus einer stabilen Defensive geht es dann schnell und schnörkellos nach vorn.“ Auch Freistöße seien für den MSV eine gefährliche Waffe. In der Rückrunde der vergangenen Saison habe der MSV der TSG unter seinem neuen Trainer Thomas Gerner Punkte abgeknöpft. „Wir stellen uns auf ein Spiel ein, in dem der kampfstarke Gegner mit allen Mitteln in die Zweikämpfe gehen wird, um uns den Schneid abzukaufen“, schließt der TSG-Trainer.

„Gegen den SC Sand“, erklärt Ehrmann, „hatten wir in der Defensive eine gute Absicherung, so dass wir dem Gegner nur wenige Torchancen ermöglicht haben. Das sollten wir gegen den MSV Duisburg beibehalten.“

Aus dem Pokalspiel könne man mehrere Dinge mit in die Partie gegen die Duisburgerinnen nehmen: „Zum einen haben wir eine tolle Moral bewiesen und sind trotz starker Defensive des Gegners und des Rückstands, dem wir hinterhergerannt sind, zurückgekommen und haben das Spiel gedreht. Zudem haben wir in Sand wieder unsere spielerische Qualität unter Beweis gestellt, die wir aber nur auf den Platz bringen können, wenn der kämpferische Einsatz stimmt.“ Wichtig sei, so Ehrmann, „dass wir vor dem Tor wieder effizienter werden“. tsg

