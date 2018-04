Debüt für Jana Beuschlein

Anzeige

Auf den Sieg gegen die SGS Essen am Mittwoch folgte am Sonntag eine 0:1 (0:0)-Niederlage der Hoffenheimer Bundesliga-Fußballerinnen gegen den SC Freiburg. Im Baden-Derby erwischte die TSG zwar einen guten Start, doch der Sport-Club stellte anschließend sein Können unter Beweis und siegte am Ende verdient durch ein Tor von Lina Magull (67.).

Im Dietmar-Hopp-Stadion begann eine im Vergleich zum SGS-Spiel auf vier Positionen veränderte 1899-Startelf. Taktisch entschied sich Chef-Trainer Jürgen Ehrmann für ein 1-3-5-2. Stephanie Breitner ersetzte Lena Lattwein im zentralen Mittelfeld, Franziska Harsch startete statt Isabella Hartig. Auf der rechten Außenbahn spielte Anne Fühner für Judith Steinert. Fabienne Dongus rückte eine Position nach hinten ins Mittelfeldzentrum, neben Maximiliane Rall startete Jana Beuschlein im Sturm – sie gab ihr Bundesliga-Debüt für die TSG.

Etwas überrascht wirkte der Sport-Club von der neu formierten Mannschaft der TSG. So erwischte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann den besseren Start, doch nach etwa zehn Minuten kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Nach dem 0:1 mühte sich die TSG, Chancen zum Ausgleich zu kreieren, doch der Sport-Club stand defensiv sicher. So musste das Bundesligateam die dritte Niederlage im Baden-Derby hinnehmen: ein knappes, aber verdientes Ergebnis. tsg