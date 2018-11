Dem Favoriten am Sonntag von Anfang an das Leben schwer machen

Im ersten Rückrundenspiel unternimmt der FV Lauda mit der Auswärtspartie am Sonntag um 14.15 Uhr beim Tabellendritten FV Fortuna Heddesheim unbeirrt, wenn auch nicht mit unrealistischen Erwartungen, den nächsten Anlauf, sich für seine engagierte Spielweise mit hoher Laufbereitschaft und Zweikampfstärke endlich wieder einmal zu belohnen. Ausgerechnet der nächste Gastgeber stellt jedoch derzeit mit einer 7-1-1-Bilanz die stärkste Heimmannschaft der Verbandsliga, obwohl Heddesheim im vorangegangenen Heimspiel über ein 4:4-Unentschieden gegen den FC Kirrlach nicht hinauskam. Ein solches Remis gelang dem FV Lauda nach seinem Aufstieg am ersten Spieltag im Laudaer Tauberstadion eben gegen diesen Aufstiegsaspiranten. Im Heddesheimer Stadion wäre dies ein Traumergebnis, denn dort gewann bisher nur der Nachwuchs des SV Sandhausen. Trainiert wird der Gastgeber von René Gölz, einem 42-jährigen Erfolgstrainer, der Heddesheim 2014 von der Kreisliga in die Landesliga Rhein-Neckar führte, um dann nach zwei Runden sogar den Aufstieg in die Verbandsliga feiern zu können. In diesem Jahr verstärkte sich Heddesheim mit dem unverwüstlichen Simon Tüting, der zuletzt den Führungstreffer gegen Kirrlach erzielte.

Schon 2008 kickte er in der zweiten Bundesliga für Hansa Rostock und vier Jahre später in der gleichen Liga für den SV Sandhausen. Der Drittligist VfL Osnabrück und Regionalligist Waldhof Mannheim (2016 bis 2018) waren seine weiteren Spielerstationen.

Einen 2:0-Erfolg verbuchte der FV Heddesheim vor zwei Jahren gegen die Taubertäler, die damals noch von Jürgen Wöppel betreut wurden. Von der Anfangself ist nur noch Routinier Eduard Hartmann im aktuellen Kader, während schon damals sieben Laudaer Akteure aufliefen, mit denen Marcel Baumann am Sonntag vom Anpfiff an dem Favoriten das Leben schwer machen will. Der Gastgeber ist mit torgefährlichen Angreifern wie Cihad Ilhan, der mit 13 „Buden“ die Torjägerliste der Liga anführt, daheim ein Garant für torreiche Spiele. FV-Trainer Marcel Baumann möchte als Spielertrainer gern an den sehr gelungenen Saisonauftritt gegen Heddesheim im Rückspiel anknüpfen.

Wenn ausgerechnet beim heimstärksten Aufstiegsaspiranten der Knoten platzen sollte, darf der FV Lauda mit einer erwartungsfrohen Kulisse beim letzten Punktspiel in diesem Jahr gegen den VfR Mannheim rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018