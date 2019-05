Dem Punkterekord soll nun die beste Platzierung folgen

Für die TSG Hoffenheim steht am Sonntag (14 Uhr) beim SC Sand das letzte Saisonspiel in der Frauenfußball-Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann peilt im Baden-Derby den zehnten Sieg an, um die Spielzeit auf den fünften Tabellenplatz zu beenden. Damit würde die TSG ihr sechstes Jahr im Oberhaus nicht nur mit einem neuen Punkte- und Torrekord, sondern auch mit der bisher besten Platzierung beenden.

Jürgen Ehrmann sagt über den Gegner: „Der SC Sand hatte in dieser Saison erneut nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ich hätte sogar erwartet, dass sich der Sport-Club in der Tabelle weiter oben platzieren könnte. Dazu hat er aber zu viele Punkte liegengelassen. Am vergangenen Spieltag feierte der Tabellenachte einen Sieg beim SV Werder Bremen. Das haben wir nicht geschafft und muss eine alles andere als einfache Aufgabe gewesen sein. Vor heimischer Kulisse hat der Sport-Club dem FC Bayern München zuletzt ein Unentschieden abgetrotzt. Die Spielanlage ähnelt ein wenig der von Duisburg. In der Offensive ist Milena Nikolic der Fixpunkt, die Mannschaft besteht aus teils sehr erfahrenen, aber auch jungen Spielerinnen. In Sand zu gewinnen, ist immer eine große Herausforderung.“

Luana Bühler fällt mit einer Sprunggelenksverletzung definitiv aus. Fraglich ist der Einsatz von Leonie Pankratz, die mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Auch Laura Wienroither ist angeschlagen. Franziska Harsch ist nach ihrer Oberschenkelverletzung hingegen zurück im Mannschaftstraining.

„Mit der Leistung im Spiel gegen den VfL Wolfsburg waren wir sehr zufrieden. Viel mitnehmen können wir aus der Partie dennoch nicht, denn beim SC Sand erwartet uns eine ganz andere Aufgabe. Gegen den Double-Sieger haben wir unser Spielsystem umgestellt, wir werden sehen, was wir uns für das Baden-Derby in der Ortenau überlegen. Ich gehe davon aus, dass wir uns die ein oder andere Torchance erspielen, aber auch die Defensive Einiges zu tun bekommt“, sagt Trainer Jürgen Ehmann.

Bereits vier Mal trafen die TSG und der SC Sand in dieser Saison aufeinander. Alle Duelle entschied Hoffenheim für sich. Zuletzt erzielte Jana Beuschlein in einem Testspiel per Foulelfmeter den Siegtreffer, die Angreiferin war auch doppelt im Hinspiel der Allianz Frauen-Bundesliga erfolgreich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.05.2019