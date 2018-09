Dem TSV Höpfingen gelingt der einzige Heimsieg des Tages

SV Nassig – FC Grünsfeld 1:1

Nassig: Link, Kunkel (80. Klein), Ziegler, Mühling, Seyfried, Dürr (22. Emrich), Schuhmacher (65. Sock), Baumann, Piechowiak, Budde (75. Correia), Vollhardt

Grünsfeld: Stephan, Dürr, Betzel, Wagner, Albert, Moschüring (86. Schipper), Scherer, Schreck (70. Konrad), Braun, Müller (72. Fries), von Brunn

Tore: 0:1 (60.) Moschüring, 1:1 (85.) Emrich. – Gelb-Rote Karte: Schipper (90.). – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg). – Zuschauer: 120.

Grünsfeld begann stark und hatte zwei gute Möglichkeiten durch Scherer. Danach waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware, und es ging mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte war es ein verteiltes Spiel. Keine der beiden Mannschaften erspielte sich ein Übergewicht. In der 60. Minute fiel wie aus dem Nichts das 0:1. Nach einem gravierenden Fehlpass in der Vorwärtsbewegung stand Moschüring allein vor dem Torhüter und netzte überlegt ein. Danach versuchte Nassig alles, doch es kamen keine gefährlichen Situationen vor dem Gästetor zustande. Fünf Minuten vor Schluss fiel dann doch noch der Ausgleich: Emrich traf aus zwölf Metern ins rechte obere Eck.

E. Walldürn – FC Hundheim/St. 0:0

Walldürn: K. Fischer, Fach (80. Kreis), Paffen, Kuhn, Grullini (57. R. Haun), Hana, J. Fritsch, B. Fischer, Turra, M. Fritsch, Leis.

Hundheim/Steinbach: Brugger, Trunk, C. Münkel, Hilgner, Hirsch (51. Fischer), Öchsner (80. Völk), A. Münkel, Koprowski, Bundschuh, Baumann, Pahl.

Schiedsrichter: Steffen Heer (Neckarbischofsheim). – Zuschauer: 140.

Gegen den überraschend starken Aufsteiger aus Hundheim/Steinbach begannen die Gastgeber zunächst auf Augenhöhe. Die erste Torgelegenheit hatten die Walldürner nach einem Eckball nach zehn Minuten, aber keiner brachte den Ball per Kopf im Tor unter. Die Gäste hatten in der Folge zwei Tormöglichkeiten. aber beide Male flog der Ball am Tor vorbei. Einen Distanzschuss von Turra faustete der Gästekeeper, M. Brugger, noch zur Ecke. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielten die Gäste ein Tor, das aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. Nach der Pause hatte Hundheim/Steinbach drei Einschussmöglichkeiten, aber mit Fleiß und Glück überstanden die Platzherren diese Phase. Mitte der zweiten Hälfte schlug A. Kuhn von der Strafraumseite einen maßgerechten Freistoß in die Gefahrenzone, aber B. Fischers guter Kopfball strich ganz knapp am Pfosten vorbei. Das Aufsteigerduell endete schließlich mit einem gerechten Unentschieden.

FV Mosbach - Oberwittstadt 2:3

Mosbach: Söhner, Knörzer, Hiller (53. Schneider), Bender, Schaffrath, Tilsner (35. Mayer), Frey, Augustin, Kreß, Hinninger, Ebel.

Oberwittstadt: Hügel, Zeller, N. Walz (66. Hornung), Schledorn (57. A. Rüttenauer), Kolbeck, Rolfes, Kunkel (32. Blatz), B. Walz, Essig (80. M. Rüttenauer), S. Walz, Reuther.

Tore: 1:0 (33.) Ebel, 1:1 (42.) N. Walz, 2:1 (59.) Schneider, 2:2 (60.) A. Rüttenauer, 2:3 (70.) S. Walz. – Schiedsrichter: Dennis Boyette (Lampertheim). – Zuschauer: 130.

Wenn man die Tore vorne nicht macht, kassiert man sie hinten – so könnte man das Spielgeschehen gegen den TSV zusammenfassen. Das Spiel begann zaghaft auf beiden Seiten, in dem es dann aber Torchancen auf beiden Seiten hagelte. Doch die Mosbacher beherrschten anschließend das Spielgeschehen und gingen in der 32. Minute durch Thomas Ebel in Führung. Es dauerte jedoch nicht lange, ehe Oberwittstadt den Ausgleich erzielte. Nach Wiederanpfiff beherrschten wieder die Mosbacher das Spielgeschehen und gingen per Freistoß durch Dominik Schneider mit 2:1 in Führung. Keine Minute später erzielten die Gäste wieder den Ausgleich. Ein Kandidat für das Tor des Monats, als die Gäste das Spiel drehten und zur 3:2-Führung einnetzten. Die Mosbacher legten alles in die Waagschale, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

TSV TBB – Spvgg. Neckarelz 2:2

Tauberbischofsheim: Bier, Rodemers, Höfling (77. Hilbert), Kircher, Gimbel, Freundschig (31. Miller), Schlachter, Wolter, Münch (46. Berberich), Seethaler, Greco (88. Yildirim).

Neckarelz: Penz, Böhm, Rau, Schwind, Müller, Göttmann, (46. Heckmann), Böhm, Satilmis, (80. Karic), Hogen, Diefenbacher, Kizilyar (46. Fertig).

Tore: 1:0 (35.) Greco, 2:0 (45.) Greco, 2:1 (77.) Heckmann, 2:2 (85.) Schwind. – Schiedsrichter: Dominik Genthner (Heidelberg). – Zuschauer: 200.

Nach einer Gedenkminute zu Ehren der kürzlich verstorbenen, verdienten TSV-Mitarbeiter Wolfgang Sauter und Meinrad Lotter ging es los. Die Zuschauer sahen den TSV-Spielern schon an deren Körpersprache an, dass diese für die deftige Niederlage in Hundheim Wiedergutmachung leisten wollten. Ihr engagiertes und diszipliniertes Auftreten ließ keinen Spielfluss der favorisierten Gäste zu. Wer dachte, „Tauber“ würde sich nur hinten rein stellen, sah sich getäuscht. Vielmehr gelang es den Fleischer-Mannen durchaus, nach vorne zu spielen und sie wurden durch einen Freistoß in der 20. Minute und einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze jeweils durch Tim Schlachter gefährlich. Die Gäste fanden kein Mittel gegen den engagiert kämpfenden und spielende TSV und kam erst in der 30. Minute zur ersten wirklichen Chance: Die Direktabnahme strich am Tor vorbei. Gefährlich wurde Neckarelz in der ersten Halbzeit eigentlich nur bei Standards, doch hieraus schlugen sie kein Kapital. Besser machte es der TSV. Nachdem Wolter in der 31. Minute mit einem Kopfball nach Eckstoß noch scheiterte, vollstreckte Goalgetter Mario Greco, in der 35. Minute am Strafraumeck herrlich freigespielt, eiskalt mit einem Schuss ins lange Eck zur verdienten Führung der Gastgeber. Wenig später die Chance zum Ausgleich für die Spielvereinigung, doch Bier im Tor der Gastgeber riskierte Kopf und Kragen, als ein Gästestürmer am Torraum an den Ball kam und verhinderte den Gegentreffer. Kurz vor der Pause baute Tauber die Führung sogar auf 2:0 aus, als Münch an der Mittellinie den Ball erobert hatte und Greco bediente, der erneut einlochte. Nach der Pause erhöhte Neckarelz den Druck und hatten in der 50. Minute die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, doch der Schuss aus kurzer Distanz strich am Tor vorbei. Wenig später nahm auf der Gegenseite Greco einen Einwurf volley aus 35 Metern, doch der Ball ging knapp über das Tor. Die Gastgeber kämpften wacker gegen die anrennenden Gäste und ließen weiterhin wenige wirkliche Chancen zu. Allerdings gelang es dem TSV in dieser Phase kaum, für Entlastung zu sorgen, so dass Angriff für Angriff Richtung TSV-Strafraum rollte. In der 77. Minute wurde ein Tor der Gäste wegen Abseits nicht anerkannt. Drei Minuten später passierte es aber doch: Die TSV-Abwehr bekam den Ball nicht weg und aus dem Gewühl heraus zog Heckmann aus Metern ab und versenkte den Ball zum Anschlusstreffer. In der Folge hatten die Gastgeber durchaus Möglichkeiten, so versuchte es Greco aus 40 Meter den Gästetorwart mit einem Heber zu überraschen, doch dieser reagierte aufmerksam. Der TSV schaffte es nicht, weitere Gelegenheiten zum Konter richtig auszuspielen und musste dann in den Schlussminuten doch noch den Ausgleich hinnehmen, als Schwind im Strafraum frei an den Ball kam und gekonnt den Ball über den Torwart lupfte, um in anschließend über die Torlinie zu drücken.

SVV Wertheim – Neunkirchen 0:2

Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu, (70. Scheurich), Elshani, (80. Köster), Bundschuh, Ratter, Elshani, Michel, Greulich, Aksit, Helfenstein, Winzenhöler.

Neunkirchen: Senk, M. Knörzer, Frauhammer, Gawelczyk (80. Körmös), B. Knörzer, Leibfried, Eiermann, Trabold, Homoki (46. Neid), Schilling, Martin (70. Werner).

Tore: 0:1 (17.) Martin, 0:2 (88., Eigentor) Helfenstein. – Schiedsrichter: Christopher Funk (Eppelheim). – Zuschauer: 70.

Der Heimelf war von Beginn an anzumerken, dass sie das 1:5 aus der Vorwoche vergessen machen wollte. In der Anfangsphase hatten Aksit, Michel und Winzenhöler teils beste Einschussmöglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Diese schlechte Chancenverwertung sollte sich im weiteren Spielverlauf noch rächen. Die Gäste verlegten sich aufs Kontern und waren mit ihrer ersten gefährlichen Aktion vor dem Tor bereits erfolgreich: Schnörkelloses Spiel über die Außen – Flanke, Tor. Einfacher, aber sehr effektiver Fußball. Marvin Martin vollstreckte die päzise Flanke aus kurzer Distanz (17.). Vor der Halbzeit passierte nicht mehr viel. Die Viktoria tat mehr fürs Spiel ohne aber noch einmal zwingend vor dem Kasten der Neunkirchener aufzutauchen. In der zweiten Hälfte hatte kurz nach Wiederanpfiff Michel die große Chance zum Ausgleich, doch er zielte mit seinem Schuss etwas zu genau und der Ball landete am Pfosten. Die Wertheimer spielten weiterhin mutig nach vorne und waren spielbestimmend. Ein ums andere mal bissen sie sich die Zähne an dem Neunkirchener Abwehrbollwerk aus. Und so kam es wie es kommen musste: ein schnell vorgetragener Konter führte zum 0:2 in der 89. Minute (Eigentor). Nicht die bessere, sondern die clevere Mannschaft hat gewonnen.

SV Osterburken – Uissigheim 0:1

Osterburken: Ippendorf, Baumgart, Mench, Bender, M. Gutenberg (71. J. Elert), D. Gutenberg (36. S. Elert), Hettinger, Titarenko, Frey (77. Baidin), T Schmitt (87. Eckel), Merz.

Uissigheim: Diehm, May (78. Schmitt), Rüttling, M. Füger (64. Heerd), C. Gros, Sladek, Faulhaber, Väth, Duschek (73. S. Gros), Martin, Morawietz (84. L. Füger.).

Tor: 0:1 (45.) Faulhaber. – Schiedsrichter: Pascal Rastetter (Karlsruhe). – Zuschauer: 95.

Die Gäste aus Uissigheim machten von Beginn an den mutigeren Eindruck, während die Gastgeber mit ihrer Viererreihe zunächst versuchten, kein Gegentor zuzulassen. Eine der wenigen ganz dicken Gelegenheiten der Gäste vereitelte der SVO mit viel Glück und Geschick. Kurz vor der Pause starten die Uissigheimer einen letzten Angriff über links, der Ball wurde entlang der Fünfmeterlinie geschlagen, der letzte SVO-Verteidiger klärte nicht energisch genug, die Uissigheimer eroberten den Ball und ihr Spielführer Faulhaber hatte keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Osterburken versuchte mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen, doch die Gäste hielten lauffreudig und kämpferisch dagegen. In der verbleibenden Restspielzeit versuchte Osterburken mutiger nach vorne zu spielen und erarbeitete sich auch zwei, drei gute Ausgleichsmöglichkeiten. Mal rettete die Latte, mal die vielbeinige Gästeabwehr. Auch der VfR hatten noch einen Lattenknaller zu verzeichnen. Da der Schiedsrichter großzügig leitete, nahmen die Gäste mit ihrer robusten und lauffreudigen Spielweise nicht ganz unverdient alle Punkte mit.

TSV Höpfingen – Reichenbuch 5:1

Höpfingen: Kaiser, Dörr, Kuhn, Hering, Hornbach, Bartesch (26. M. Nohe), Knörzer, Heinrich, Johnson (78. Farrenkopf), Hauck (69. Graser), S. Diehm (75. Hollerbach).

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Bachmann, Secka (81. Cardal), Roth (45. Kielmann), Dylla (45. Holzschuh), Donau (45. Welz), Winter, Kalinovski, Weber.

Tore: 1:0 (17.) Heinrich, 2:0 (30.) Hering, 2:1 (34.) Utz, 3:1 (38.) Heinrich, 4:1 (45.) Heinrich, 5:1 (55.) Heinrich. – Schiedsrichter: Rouven Ettner (Kronau). – Zuschauer: 230.

In einer ereignisreichen ersten Halbzeit setzte der TSV bereits nach fünf Minuten erste Offensivakzente über Hering, der jedoch in FV-Keeper Edelmann seinen Meister fand. Dieser war in der 17. Minute allerdings gegen Heinrichs Schuss zum 1:0 aus kurzer Distanz machtlos. In der Folge machte der TSV mächtig Druck und wurde in der 30. Minute nach einer schönen Freistoßvariante mit dem 2:0 durch Hering belohnt. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten in der 34. Minute durch eine schöne Einzelleistung von Utz den Anschlusstreffer. Allerdings stellte Heinrich bereits vier Minuten später nach schöner Vorarbeit von S. Diehm den alten Abstand wieder her. Fast mit dem Halbzeitpfiff erhöhte wiederum Heinrich mit seinem dritten Treffer auf 4:1. In einer etwas ruhigeren zweiten Hälfte war in der 55. Minute erneut Heinrich zur Stelle und krönte seinen „Sahnetag“ mit dem 5:1. Danach plätscherte die Partie vor sich hin und Höhepunkte hatten Seltenheitswert. Die Gäste hatten noch einen Pfostenschuss.

TS Mosbach – FSV Waldbrunn 3:3

Mosbach: Gomez, A. Artun, Öztürk, Sürücü, Heck, Bakacak, Springer, H. Artun, Gül, Enes, Zeybek.

Waldbrunn: Haas, A. Weiß, Frank, Baumbusch, Schulz, Palm, Guckenhan, Kwasniok, J. Weiß, Guth, Köklü.

Tore: 1:0 (36.) Heck, 1:1 (43.) Guckenhan, 1:2 (44.) Kwasniok, 2:2 (52.) Artun, 3:2 (57.) Heck, 3:3 (80.) Guckenhan. – Schiedsrichter: Patrick Mattern (Neckarau). – Zuschauer: k. A.

