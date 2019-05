Dem TSV reicht nun im Grunde ein Punkt

Reicholzheim/D. – Assamstadt 1:1

Tore: 1:0 (21.) Kevin Trauth, 1:1 (73.) Simon Rumm. – Schiedsrichter: Icli (Oberlauda). – Besonderes Vorkommnis: Max Münch (Assamstadt) vergibt Strafstoß (TSV, 68.). – Zuschauer: 220.

Vor großer Kulisse fand zunächst der TSV den besseren Start in das Spitzenspiel. Die Hausherren agierten in der Anfangsphase nervös und hatten Glück, dass Assamstadt mit einer frühen Möglichkeit am Keeper scheiterte. Nach zehn Minuten wurde der VfB aktiver und erspielte sich besonders über die Außenbahnen einige Möglichkeiten. Nachdem die Gastgeber per Kopfball die Führung markiert hatten (21.), verpasste man in der Folge die Gelegenheit, diese auszubauen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Zepter und drückten auf den Ausgleich. Nachdem die Gäste in der 68. Minute einen Strafstoß vergedben hatten, zeigte man sich fünf Minuten später nach einer Ecke effektiver, als Rumm zum Ausgleich einnickte. Beide Mannschaften kamen hiernach immer wieder zu guten Gelegenheiten, wobei man es verpasste, die Chancen in Zählbares umzuwandeln. In der Nachspielzeit hatte der VfB die Führung auf dem Fuß, doch setzte Schumacher den Ball freistehend am langen Pfosten vorbei. Durch das Remis reicht den Gästen am kommenden Wochenende im Grunde ein Zähler, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Der VfB hingegen hat den Aufstiegsrelegationsplatz so gut wie sicher.

Gerchsheim – Gerlachsheim 1:3

Tore: 1:0 (Foulelfmeter, 12.) Ivo Seubert, 1:1 (13.) Marius Mohr, 1:2 (Handelfmeter, 78.) Timo Holler, 1:3 (88.) Marius Mohr. – Schiedsrichter: Fleck (Apfelbach). – Zuschauer: 90.

Im ersten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die Gastgeber über die gesamte Partie ein ähnliches Engagement wie in den Vorwochen vermissen ließ. Nach einem Foul im Gerlachsheimer Strafraum waren es aber doch die Hausherren, die per Strafstoß in Front gingen. Die Freude über den Treffer währte jedoch nicht lange, da Mohr im direkten Gegenzug einen Konter lief und den Gerchsheimer Keeper zum Ausgleich überlupfte. In der Folge übernahmen die Gäste die Kontrolle, schafften es aber nicht, das Ergebnis bis zur Pause zu drehen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde der TSV wieder aktiver, ohne jedoch große Torgefahr auszustrahlen. Stattdessen waren es die Gerlachsheimer, die per Handelfmeter in Front gingen (78.), zehn Minuten später per Freistoß alles klar machten und den Sieg mit nach Hause nahmen.

Kickers Wert. – Brehmbachtal 4:1

Tore: 1:0 (30.) Fabian Schüppert, 2:0 (45.) Philipp Amend, 3:0 (79.) Fabian Schüppert, 3:1 (90.+2) Timo Berberich, 4:1 (90.+4) Fabian Schüppert. – Schiedsrichter: Link (Buchen). – Zuschauer: 80.

Obwohl beide Mannschaften vor der Partie den Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern hatten, ließ der erste Treffer eine halbe Stunde auf sich warten. Schüppert legte sich den Ball zurecht und schloss aus 30 Metern überlegt zur DHK-Führung ab. Brehmbachtal setzte im ersten Durchgang kaum Akzente und musste kurz vor der Pause einen zweiten Gegentreffer hinnehmen. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber das aktivere Team und hatten in der 53. Minute Pech, als man nur den Pfosten traf. Schüppert machte es in der 79. Minute besser und markierte die Vorentscheidung. Brehmbachtal verkürzte zwar in der Nachspielzeit, doch gehörte der Schlusspunkt den Gastgebern, als Schüppert mit seinem dritten Treffer den 4:1-Endstand herstellte.

TSV Schwab./W. – Großrinderf. 3:4

Tore: 0:1 (11.) und 0:2 (28.) Moritz Richter, 0:3 (32.) Fabian Richter, 1:3 (59.) Frederik Greiner, 2:3 (61.) Martin Scelle, 2:4 (82.) Moritz Richter, 3:4 (90.) Frederik Greiner. – Schiedsrichter: Reichel (Neckarsulm). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für einen Spieler des TSV (67.). – Zuschauer: 100.

Um sich eine Chance auf den Aufstieg zu erhalten, war der TSV auf einen Sieg gegen Großrinderfeld angewiesen. So gehörte die erste Torannäherung zwar den Gastgebern (7.), doch ließ man in der Folge den Gegner mehr und mehr gewähren, der nur vier Minuten später in Front ging. Die „Spielgemeinschaft“ hatte hiernach Probleme im Spielaufbau und ließ die Gäste durch Unkonzentriertheiten immer besser in die Partie kommen. Großrinderfeld ließ sich nicht lange bitten und erhöhte bis zur 32. Minute auf 3:0. Im zweiten Abschnitt agierten die Hausherren dominanter und verkürzten bis zur 61. Minute auf 2:3. Nachdem ein Akteur der Heimelf wenig später jedoch einen Platzverweis erhielt, verflachte der TSV-Sturmlauf etwas, auch wenn man dem Ausgleich hin und wieder nahe war. Auch ein erneuter Rückschlag durch den dritten Treffer von Moritz Richter (82.) brachte den TSV nicht aus der Ruhe. So markierte man in der 90. Minute noch den 3:4-Anschlusstreffer, doch blieb der ersehnte Ausgleich aus.

Nassig/S. II – Untersch./K. 3:4

Tore: 1:0 (3.) Eigentor, 1:1 (26.) Stefan Haun, 1:2 (42.) Sven Dünzel, 2:2 (57.) Moritz Stobbies, 2:3 (62.) Jan Faulhaber, 3:3 (Foulelfmeter, 72.) Eric Klein, 3:4 (90.) Philipp Henning. – Schiedsrichter: Schiffmacher (Walldürn). – Besondere Vorkommnisse: Rot für Schindler (SVN, 19.); Gelb-Rot für Henning (TSV, 90.+1.). – Zuschauer: 120.

Nassig erwischte einen Start nach Maß und ging durch ein Eigentor der Gäste nach nur drei Minuten in Front. Nachdem ein Spieler der Hausherren in der 19. Minute einen Platzverweis erhalten hatte, kamen die Gäste besser in das Kellerduell und drehten die Partie bis zur Pause. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich die Heimelf nie aufgab und das Ergebnis nach wiederholtem Rückstand zweimal egalisierte. Kurz vor dem Abpfiff netzte Henning doch noch zum 3:4-Endstand, der für den Abstiegskampf richtungsweisend sein könnte.

Külsheim – Unterbalbach 3:1

Tore: 1:0 (56.) Niklas Duda, 1:1 (60.) Robin Imhof, 2:1 (61.) und 3:1 (84.) Steffen Morhart. – Schiedsrichter: Bischof (Hundheim). – Zuschauer: 80.

Die Hausherren begannen die Partie dominant und erarbeiteten sich mehr Spielanteile. Nach zehn Minuten kamen die „Brunnenstädter“ zu einer ersten guten Gelegenheit, doch lenkte der Unterbalbacher Keeper den platzierten Kopfball von Hochstatter zur Ecke. Bis zur Pause boten beide Mannschaften in der Offensive jedoch nicht mehr allzu viel an, so dass man torlos in die Kabinen ging. Auch im zweiten Abschnitt kontrollierten die Hausherren die Begegnung. Ab der 56. Minute wurde das Geschehen aber hektisch: Nachdem Duda aus kurzer Distanz zur Külsheimer Führung traf, glichen die Gäste kurz darauf aus. Im Gegenzug brachte Morhart den FC mit einem satten Schuss wieder in Front (61.). Derselbe Spieler machte mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 84. Minute den Külsheimer Sieg perfekt.

Umpfertal – Kreuzwertheim 1:2

Tore: 0:1 (30.) Adrian Redondo, 0:2 (50.) Albert Grenz, 1:2 (83.) Michael Kreh. – Schiedsrichter: Borkert (Mosbach). – Zuschauer: 70.

Auch wenn beide Mannschaften vor der Partie den Klassenerhalt noch nicht sicher hatten, ließ der erste Treffer eine halbe Stunde auf sich warten, bis Redondo die Kreuzwertheimer Führung markierte. Im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start und erhöhten in der 50. Minute auf 2:0. Umpfertal schien zwar bemüht, doch schafften es die Gastgeber vorerst nicht, den Anschluss zu markieren. Diesen erzielten die Hausherren in der 83. Minute, wobei man es nicht mehr schaffte, das Ergebnis zu egalisieren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019