Den Emotionen folgen konkrete Vorschläge

Dass dieses brisante Treffen am Mittwoch im Sportheim des SC Erfeld so gütlich zu Ende ging, hätten wohl die wenigsten der knapp 40 Teilnehmer erwartet – zu emotionsgeladen war im Vorfeld die Lage. Da saßen Vertreter von Fußball-Kreisliga-Teams, die um die Zukunft ihrer Vereine fürchteten, an einem Tisch mit Rüdiger Heiß und Jürgen Galm, zwei Vizepräsidenten des Badischen Fußball-Verbandes. Sinnbildlich dazwischen hatten die Vorsitzenden der Fußballkreise Buchen (Klaus Zimmermann) und Tauberbischofsheim (Georg Alter) sowie der Staffelleiter der Kreisliga Buchen, Christian Schmidt, Platz genommen.

Im Kern ging es um Folgendes: Im November hat der Verbandsvorstand beschlossen, dass künftig bei Vereinskooperationen ab der Kreisliga aufwärts nur noch ein Vereins- oder Ortsname bei der Nennung stehen darf (der Sachverhalt ist in der Infobox genau erklärt). „Wir machen das nicht, um euch etwas wegzunehmen, sondern aus rechtlichen Gründen. Vereine treten in der Öffentlichkeit unter Namen auf, die es in öffentlicher Form nicht gibt“, erläuterte Rüdiger Heiß nochmals und in recht bestimmter Funktionärsart knapp den Sachverhalt. Als Beispiel: Aus dem TSV Schwabhausen/SV Windischbuch würde schon ab der kommenden Saison der TSV Schwabhausen, vom TSV Götzingen/VfL Eberstadt bliebe nur noch der TSV Götzingen.

„Das ist ein gesellschaftliches Fiasko“, sprach Ulrich Rechner vom TSV Götzingen gleich zu Beginn deutliche Worte. Nach seinen Informationen sei solch ein Vorgehen seitens des Verbandes rechtlich nicht notwendig. Dem widersprach Rüdiger Heiß, und die Diskussion war in vollem Gange. Mit großer Leidenschaft machten sich die Vereinsvertreter für den Erhalt „ihrer“ Namen und der ihrer Kooperationspartner stark. In vielen Sätzen schwang die Hingabe mit, mit der sich viele teils seit Jahrzehnten für „ihren“ Verein einsetzen. „Es geht um Identifikation, es geht darum, nach außen unsere Zusammenarbeit zu demonstrieren“, sagte Jürgen Walter, Vorsitzender des VfB Sennfeld. Und Cindy Hüsken vom FV Laudenberg, der aus Spielermangel eine Kooperation mit dem SV Waldhausen eingehen möchte (wir berichteten) und dessen Name nach den neuen Statuten dann verloren ginge, befürchtete: „Wir sind ein reiner Fußballverein. Unser Verein wird sterben.“ „Uns im Odenwald geht es mit den Spielgemeinschaften nur darum, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten“, erklärte Thomas Frank, Vorsitzender der SG Erfeld/Gerichtstetten.

„Sportliche“ Veranstaltung

Es spricht für die „Sportlichkeit“ dieser Veranstaltung, dass aller Missmut und aller Ärger, der von Vereinsvertretern geäußert wurde, in einem zwar bestimmten, aber keinem aggressiven Ton hinausposaunt wurde. Diese Tatsache und viele nachvollziehbare Argumente, die vorgetragen wurden, führten mit der Zeit dazu, dass „Vize“ Heiß, so hatte man den Eindruck, Empathie mit den Vereinsvertretern entwickelte, sukzessive diese bestimmende Verbandsfunktionärs-Mentalität ablegte und sich sehr kooperativ zeigte, zum Beispiel als der Vorschlag kam, diese umstrittene Vorstands-Entscheidung bis zum nächsten Verbandstag auszusetzen.

Von Klaus Zimmermann kam schließlich die entscheidende Empfehlung: Man solle es den neun Fußballkreisen in Baden selbst überlassen, ob sie die Regelung „echter Spielgemeinschaften“ nicht bis zur Kreisliga zuließen. In städtischen Gebieten ist das deshalb untersagt, weil man Zusammenschlüsse von Vereinen nur aus Gründen sportlicher Erfolgs-Maximierung befürchtet. Heiß informierte, dass solch eine Änderung des Paragrafen 42a der Spielordnung außerhalb des Verbandstages möglich sei, dann aber 2020 beim nächsten Verbandstag abgesegnet werden müsste.

Rüdiger Heiß wird dem Verbandsvorstand zunächst unterbreiten, die Spielordnung zu ändern. „Wenn ich spüre, dass das schwierig wird, dann werde ich eine Aussetzung unseres Beschlusses vorschlagen, um ihn beim Verbandstag neu zu beraten.“ Deadline soll der 10. Mai sein. Jürgen Walter fasste schließlich zusammen: „Das ging in die richtige Richtung.“

